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Toyota закрывает завод в Австралии

Сегодня, 00:23
Toyota закрывает завод в Австралии


Японская автостроительная корпорация Toyota закроет 3 октября свой завод в Алтоне, пригороде Мельбурна в Австралии, без работы останутся более 2500 рабочих. Об этом сообщает телеканала ABC News.

Оставшиеся 1300 сотрудников будут размещены в офисах и мастерских корпорации в штате Виктория и в других штатах страны. Министр промышленности штата Виктория Уэйд Нунан заявил, что это «ужасно печальный день» для Австралии. «Это конец эпохи производства в Виктории», — отметил он, пишет РБК.


Toyota закрывает завод в Австралии

Австралия сворачивает автомобильную отрасль

http://www.rbc.ru

В 2016 году компания Ford также закрыла свой завод в Австралии, а в ноябре будет прекращено производство автомобилей Holden в городе Аделаида в штате Южная Австралия. По словам автопроизводителей, заводы вынуждены были закрыться из-за удорожания производства, фрагментарного рынка и конкуренции со стороны иностранных автоконцернов.

«Люди перестали покупать австралийские седаны», — подчеркнул Нунан. По его словам, предприятия длительное время существовали за счет грантов от государства — для них было выделено 100 млн долларов. Однако в 2015 году правительство решило постепенно прекратить предоставлять дотации. С 2018 года все автомобили в Австралии будут импортными.

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