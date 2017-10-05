Система акустической дополненной реальности позволит любым объектам "говорить" с людьми

5-10-2017, 08:36Представители компании NEC Corporation на днях анонсировали разработанную ими систему акустической дополненной реальности, технологию, способную дать собственный голос любым объектам окружающей человека среды. При этом, "голос" неодушевленных предметов смогут услышать только люди, которые носят специальные беспроводные наушники. Эти устройства, обеспечивающие высокое качество воспроизводимого звука, позволят людям легко идентифицировать направление и местоположение объекта, от которого исходит звук в данный момент времени. И данная система является идеальным вариантом не только для рекламы и маркетинга, но и для создания интерактивных презентаций, выставок музейных экспонатов, произведений искусства, и т.п.Высококачественные стереофонические наушники создают реалистичную звуковую картину окружающей среды, в которой естественные звуки этой среды гармонично сочетаются с накладываемыми компьютером искусственными звуками. Кроме этого, так называемая технология звуковой локализации делает положение источника звука не зависящим от направления, в котором двигается человек, от положения его тела и головы. Все это достигается за счет использования девятиосевых датчиков движения, установленных на носимой человеком части системы."Наша компания в ближайшем времени планирует поставить технологию акустической дополненной реальности на коммерческие рельсы. Эта технология, совмещенная с традиционной технологией визуальной дополненной реальности, может сделать различные услуги, обучение и многое другое более индивидуальным, адаптированным под особенности каждого конкретного человека" - рассказывает Томонори Кумагаи (Tomonori Kumagai), руководитель Отдела коммерческого развития компании NEC, - "Кроме всего сказанного ранее, новая технология дополненной реальности может стать основой или дополнением к абсолютно новым видам пользовательских интерфейсов программных систем, которые могут иметь совершенно произвольные уровни сложности и функциональности".