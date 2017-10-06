Банки неожиданно увеличили кредитование торговой отрасли

Сегодня, 00:16

После 7 месяцев сокращения, в августе текущего года, банки вернулись к увеличению кредитования оптовой и розничной торговли. За месяц объем кредитного портфеля в отрасли вырос на 0,6%, или на 13,9 млрд тенге. Такие данные приводит finprom.kz.



Напомним, что с начала 2017 года банки поступательно сокращали объем кредитной поддержки торговой отрасли, опасаясь роста рисков дефолтов по соответствующим обязательствам представителей сектора. За период с января по июль этого года портфель займов, предоставленных банками РК торговым предприятиям, уменьшился на 14,1% и составил 2,39 трлн тенге. В среднем в месяц портфель кредитов ужимался на 2,1%.

Августовский рост может являться сигналом восстановления доверия кредиторов к торговой отрасли — в этом году за 1-е полугодие представители сферы торговли продали товаров и услуг на 2,4% больше в физическом выражении, чем годом ранее. Напомним, что в январе-июне 2016 года годовое падение объема услуг в отрасли составило 4,6%.

Примечательно, что рост затронул не только портфель краткосрочных кредитов, но и длинные займы торговым предприятиям.

В августе объем долгосрочных кредитов отрасли увеличился на 0,5%, краткосрочных — на 0,7%.

В течение текущего года динамика изменения суммы длинных и коротких займов отрасли была разнонаправленной; наибольшее сокращение долгосрочный портфель кредитов в этом году зафиксировал в феврале (-8,5%) и в июне (-5,3%), в то время как объем краткосрочных ссуд наиболее чувствительно уменьшился в январе (-15,9%).

При этом риски кредитования торговой отрасли остаются высокими. На конец августа порядка 18,6% всех займов, предоставленных казахстанскими банками отрасли, признаны неработающими. Это гораздо выше целевого показателя в 10% и самый высокий уровень просроченной задолженности в отраслевом портфеле за последние 12 месяцев.

В том числе высокая доля просрочек фиксируется как по долгосрочным кредитам (13,5%), так и по краткосрочным (25,9%). Причем качество коротких займов, которые были выданы торговым предприятиям, начало резко ухудшаться с самого начала этого года, стартовав с отметки в 6%.

Низкая стоимость «входа» делает торговлю по-прежнему наиболее благоприятной отраслью для старта нового бизнеса в Казахстане. С этого года возможности для реализации предпринимательского потенциала для казахстанцев расширились — в стране запущена Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, предусматривающая получение гражданами РК на селе или в городе микрокредита до 16 млн тенге для своего бизнеса.