Белый дом запросит $29 млрд на восстановление после ураганов

Сегодня, 00:14

Администрация американского президента Дональда Трампа направит в конгресс запрос на выделение 29 млрд долларов на помощь пострадавшим в результате ураганов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники, передает Associated Press.



По их словам, 16 млрд долларов из этих денег пойдет на государственную гуманитарную продовольственную программу, а 13 млрд долларов — непосредственно жертвам стихии, пишет РБК.

Как отмечает агентство, на продовольственную программу не хватает денег, потому что из нее еду получают пострадавшие от ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария». В то же время американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям расходует средства на оказание помощи пострадавшим от урагана и запрашивает дополнительное финансирование.

Экономический ущерб от «Ирмы» может составить до $300 млрд

Белый дом планирует официально направить запрос в конгресс в среду, 4 октября, рассказали собеседники агентства.

В середине сентября глава штата Техас Грег Эббот заявил, что жертвами урагана «Харви», который обрушился на США в конце августа, стали 82 человека. По его словам, более 5 тыс. человек размещены в убежищах, так как их дома разрушены. Их восстановлением, а также восстановлением инфраструктуры штата занимаются местные власти и американское правительство. По оценкам властей, ущерб от урагана составил 125 млрд долларов. Для ликвидации последствий удара стихии Дональд Трамп выделил из федерального бюджета 15,25 млрд долларов.

Ураган «Ирма» обрушился на американский штат Флорида 11 сентября. Из-за сильного ветра были повалены деревья. Кроме того, в результате ливней город был затоплен. Из-за урагана более 3 млн человек остались без света. Жертвами удара «Марии» по «Пуэрто-Рико» стали 34 человека. Местные власти заявили, что на острове нет электричества, а также наблюдаются перебои с продовольствием и водой. На Доминике из-за урагана «Мария» погибли 14 человек.