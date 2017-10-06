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Foxconn построит завод в Висконсине

Сегодня, 00:28
Foxconn построит завод в Висконсине


Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group сообщил, что выбрал Висконсин для строительства завода по выпуску дисплеев и экранов в США. Как сообщает Fox News, предприятие стоимостью 10 млрд долларов будет построено в городе Маунт-Плезент, пишет издание vedomosti.ru.


Foxconn построит завод в Висконсине

Foxconn инвестирует более $7 млрд в производство дисплеев в США
Ранее компания сообщала, что собирается перенести производство техники в США из-за дороговизны ее перевозки из Азии.

Администрация города и округа Расин подписали опционы на выкуп у владельцев 90% территории, необходимой для строительства завода и обустройства его кампуса. Местные чиновники не исключают принудительного выселения тех, кто откажется покинуть свой участок, отмечает Fox.

Также представители властей города и округа сообщили, что предложили Foxconn вложить 764 млн долларов в развитие проекта. Строительство начнется в 2018 году.

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