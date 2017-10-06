Google представила «убийцу» iPhone

Сегодня, 00:37

Компания Google официально представила флагманские Android-смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые продолжают линейку Pixel, пришедшую на смену линейке Nexus в прошлом году. Также компания презентовала мощный ноутбук Pixelbook, пишет hitech.newsru.com.



Как и ожидалось, Pixel 2 получил пятидюймовый дисплей с разрешением 1080×1920 пикселей и соотношением сторон 16:9, в то время как Pixel 2 XL оснащен шестидюймовым дисплеем с разрешением 1440×2560 пикселей, небольшими рамками и соотношением сторон 18:9. Оба смартфона оснащены датчиком отпечатков пальцев, работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 и имеют по 4 Гб оперативной памяти. Объем основной памяти Pixel 2 и Pixel 2 XL составляет 64 или 128 Гб.

Оба смартфона оснащены одинаковой 12-мегапиксельной основной камерой, которую в Google назвали лучшей в мире. Согласно приведенным данным, она набрала 98 баллов в тесте DxOMark, отодвинув на второе и третье места камеры iPhone 8 Plus и iPhone 8 Plus, лидерство которых в этом рейтинге вышло недолгим. Фронтальная камера Pixel 2 и Pixel 2 XL имеет разрешение 8 Мп. Также камеры обоих устройств получили как оптическую, так и цифровую стабилизацию изображения и предустановленное приложение Google Lens, которое способно распознавать объекты, попадающие в объектив камеры в реальном времени или на снятых ранее фотографиях.

Как и последние модели iPhone, а также некоторые флагманы других компаний, Pixel 2 и Pixel 2 XL лишены 3,5-миллиметрового разъема для наушников и защищены от пыли и влаги. Для прослушивания музыки владельцы новых Pixel смогут использовать наушники с USB Type-C или беспроводные модели, включая фирменные Pixel Buds, которые были представлены вскоре после смартфонов. Кроме прослушивания музыки, наушники также позволяют пользоваться помощником Assistant и поддерживают двусторонний перевод речи в реальном времени.

Работают оба аппарата под управлением новой OC Android 8.0 Oreo, а их батареи поддерживают технологию быстрой зарядки. Наконец, особенностью обоих устройств является функция активации голосового помощника Google Assistant при помощи легкого сжатия корпуса (похожая функция доступна владельцам смартфона HTC U11).

Стоимость смартфона Pixel 2 с памятью 64 или 128 Гб составит 649 и 749 долларов соответственно, а аналогичные версии Pixel 2 XL обойдутся покупателям в 849 и 949 долларов. При этом Pixel 2 появится в продаже 17 октября и будет доступен в синей, черной и белой расцветках, а Pixel 2 XL выйдет на рынок в ноябре в черной и черно-белой версиях. Купить новые флагманы Google можно будет в США, Канаде, Великобритании, Германии, Индии и Австралии.

Что же касается представленного в рамках мероприятия Google ноутбука Pixelbook, то он получил алюминиевый корпус толщиной 10,3 мм, 12,3-дюймовый сенсорный экран с защитным стеклом Gorilla Glass и подсветку клавиатуры. Конструкция петель ноутбука позволяет использовать его как планшет, а для запуска голосового помощника Google Assistant предусмотрена специальная кнопка.

Pixelbook оснащается процессорами Intel Core i5 или i7 последнего поколения, до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб SSD. Время автономной работы устройства составляет до 10 часов. Работает Pixelbook под управлением Chrome OS. Также компания представила фирменный стилус Pixelbook Pen.

Стоимость Pixelbook составит от 999 до 1649 долларов, а стилус обойдется покупателям в 99 долларов. Старт продаж лэптопа в США, Канаде и Великобритании намечен на 31 октября.