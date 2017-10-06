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Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива

Вчера, 08:34
Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива


В пятницу на прошедшей неделе представители известной американской оборонной компании Lockheed Martin представили вниманию общественности новый проект, субъектом которого является многоразовый посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива. Этот аппарат может стать в будущем звеном, связывающим орбитальную станцию и обитаемую станцию на поверхности Марса, которая станет базой для людей, ведущих исследования на поверхности Красной Планеты.

Разработка посадочного модуля производится в рамках более обширной программы "Mars Base Camp". В рамках этой же программы планируется развертывание марсианской орбитальной станции, члены экипажа которой будут периодически спускаться на поверхность планеты, производить там исследования или выполнять другие работы, и возвращаться назад на орбиту.

Посадочный модуль сможет обеспечить спуск на поверхность Марса экспедиции, численностью до четырех человек включительно. Помимо астронавтов этот модуль опустит на планету запас пищевых продуктов, воды, воздуха и т.п., в количестве, рассчитанном на двухнедельное пребывание людей на поверхности. Посадка модуля должна производиться в месте, в котором присутствуют запасы воды в виде льда, находящегося над поверхностью или скрытого под поверхностью планеты. И из этой воды будет вырабатываться водород, используемый модулем в качестве топлива, и кислород, которым будут дышать астронавты.

"Благодаря имеющимся у нас технологиям, мы может произвести топливо из воды. Более того, только за счет воды мы сможем обеспечить всем необходимым абсолютно все системы космического аппарата" - рассказывает Роб Чемберс (Rob Chambers), руководитель Отдела стратегии пилотируемых космических полетов компании Lockheed Martin, - "Мы называем это термином "основанная на воде экономика"".

Напомним нашим читателям, что компания Lockheed Martin является одной из нескольких компаний, специалисты которой по заказу НАСА занимаются разработкой пилотируемых космических кораблей, снабженных жилыми помещениями, которые, согласно планам, понесут первых людей к Марсу в 2030-х годах. Отметим, что аналогичные собственные планы имеет и Элон Маск, основатель и руководитель аэрокосмической компании SpaceX. И нам будет интересно наблюдать за ходом "марсианской гонки", в которой будет принимать участие мощная государственная машина, с одной стороны, и частный капитал, с другой стороны.

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