Создатели технологии криоэлектронной микроскопии стали лауреатами Нобелевской премии 2017 года в области химии

6-10-2017, 08:35Очередной Нобелевской премией, присужденной комиссией шведской Королевской Академии наук, стала Нобелевская премия 2017 года в области химии. Лауреатами этой премии стали Жак Дюбоше (Jacques Dubochet) из университета Лозанны, Швейцария, Джоаким Франк (Joachim Frank) из Колумбийского университета, США, и Ричард Хендерсон (Richard Henderson) Лаборатории молекулярной биологии MRC, Кембридж, Великобритания, работы которых привели к созданию технологии криоэлектронной микроскопии, позволяющей делать снимки биологических молекул и вирусов с атомарной разрешающей способностью. И эта технология в буквальном смысле произвела революцию в области современной биохимии.Технология криоэлектронной микроскопии позволяет ученым замораживать молекулы в строго заданный момент, что, в свою очередь, позволяет визуализировать процессы, которые невозможно запечатлеть никаким другим способом. Это помогает ученым понять, как "работают" отдельные биомолекулы и как они взаимодействуют с биомолекулами такого же или другого вида. Получаемые при помощи технологии криоэлектронной микроскопии новые знания позволяют медикам разрабатывать новые, высокоэффективные лекарственные препараты и методы лечения инфекционных заболеваний.Ричард Хендерсон является ученым, который в 1990 году впервые в истории науки использовал электронный микроскоп для получения трехмерных снимков молекул белков с атомарной резолюцией. Этим самым он продемонстрировал, что электронная микроскопия может использоваться так же для изучения биомолекул и молекул сложных органических соединений, а не только неорганических веществ. Джоаким Франк в период между 1975 и 1986 годами разработал новый метод обработки изображений электронного микроскопа и преобразования их в трехмерные модели. А в начале 1980-х Жак Дюбоше, добавив воду к образцам исследуемых биологических материалов и заморозив ее, добился того, что эти материалы сохраняли свою естественную форму и не разрушались под воздействием луча электронного микроскопа. И все эти работы вместе взятые привели к созданию технологии криоэлектронной микроскопии.Несмотря на постоянные работы в этой области, технология криоэлектронной микроскопии была "доведена до ума" только в 2013 году, обеспечивая требуемую атомарную разрешающую способность. А уже сегодня при помощи этой технологии ученые получат подробнейшие трехмерные снимки и модели сложнейших молекул и вирусов, таких, как вирус Зика и Эболы, к примеру."Появление технологии криоэлектронной микроскопии произвело революцию в области биомедицины" - расскаывает Сара Сноджеруп Линс (Sara Snogerup Linse), председатель Нобелевского комитета, - "Теперь мы можем видеть "запутанные детали" всех биомолекул, которые находятся внутри живых клеток и в каждой капле жидкостей нашего тела, что позволяет нам понять, как они устроены, как они действуют в одиночестве и в составе скоплений".