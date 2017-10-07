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Компания BAE Systems разрабатывает беспилотник, в котором комбинируется неподвижное крыло и технология ротационного полета

7-10-2017, 10:31
Компания BAE Systems разрабатывает беспилотник, в котором комбинируется неподвижное крыло и технология ротационного полета


Инженеры известной оборонной компании BAE Systems, при участии в этом деле студентов из университета Кренфилда (Cranfield University), разработали конструкцию необычного беспилотного летательного аппарата, способного летать, подобно самолету с фиксированными жесткими крыльями, и переключаться в случае необходимости в режим ротационного полета, подобно винтокрылому аппарату. Этот так называемый "адаптирующийся беспилотник" будет способен летать на большие расстояния с большой скоростью, совмещая все это с возможностью вертикального взлета и посадки.

Согласно информации от компании BAE Systems, такие универсальные летательные аппараты найдут применение не только на полях сражений, они смогут выполнять сложные задания в загроможденной препятствиями городской среде, в местах ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. А выполнение еще более сложных задач станет возможным благодаря объединению некоторого количества идентичных аппаратов в одно формирование, в "рой".

Основным элементом нового беспилотника является стабилизированная гироскопами платформа, основание, которое всегда удерживается в горизонтальном положении, независимо от пространственной ориентации всего аппарата в целом. Эта основа является своего рода точкой опоры рычага, с помощью которого Архимед намеревался сдвинуть Землю. Только в данном случае эта точка служит опорой для полюсного электродвигателя, который заставляет вращаться крылья-лопасти аппарата или удерживает их в фиксированном положении. Помимо этого, наличие стабилизированной гироскопами платформы позволяет беспилотнику сохранять свое положение при резких порывах ветра.

"На полях сражений в будущем будут появляться новые и новые виды угроз. Задачей таких адаптируемых беспилотников станет противодействие этим новым угрозам и сохранение жизней людей-операторов, которые могут находиться на большом удалении от места проведения операций" - рассказывает Ник Колозимо (Nick Colosimo), футурист и технолог компании BAE Systems, - "Такие беспилотные летательные аппараты и связанные с ними технологии - это одно из многих направлений, разрабатываемых нашими специалистами при участии студентов академических учебных учреждений".

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