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Крошечные роботы могут приспособиться для выполнения различных действий при помощи экзоскелета-оригами

7-10-2017, 10:29
Крошечные роботы могут приспособиться для выполнения различных действий при помощи экзоскелета-оригами


Группа исследователей из Массачусетского технологического института, возглавляемая Даниэлой Рус (Daniela Rus), создали опытные образцы крошечных роботов, которые получили название Primer. Этот робот, имеющий изначально форму кубика, управляется при помощи внешнего магнитного поля. Но когда этот робот попадает на специализированную площадку, вокруг него оборачивается слой из тонкого металла, который деформируется и изгибается под воздействием магнитного поля и высокой температуры. Этот метод ученые назвали экзоскелет-оригами, и при его помощи робот может "отрастить" крылья, заполучить конечности и другие элементы, которые будут соответствовать поставленной перед роботом задаче.

Демонстрация возможностей крошечного робота Primer выглядит достаточно впечатляюще, но до момента начала практического использования таких роботов исследователям придется проделать еще массу работы. "Мы считаем, что такие роботы смогут стать крошечными хирургами, заключенными внутрь таблетки, которую предстоит проглотить пациенту" - рассказывает Даниэла Рус, - "Магнитные поля беспрепятственно проникают сквозь биологические ткани, при их помощи медик сможет управлять роботом шаг за шагом. И такие микророботы смогут доставить лекарственные препараты к месту назначения или произвести микрохирургические операции".



"Путем трансформаций, произведенных при помощи экзоскелета-оригами, роботы смогут обрести ряд удивительных возможностей, позволяющих им выполнять различные задачи" - рассказывает Даниэла Рус, - "Роботы смогут плавать по воде, летать по воздуху, перемещаться по песку. Помимо этого, экзоскелеты-оригами могут превратить робота в крепления или в инструменты, такие, как сверла, резаки, черпаки или захваты".

В настоящее время управление роботами и их метаморфозами производится на специальном стенде под управлением человека в ручном режиме. Но в будущем будет не так сложно разработать специализированное программное обеспечение, которое сделает процесс управления роботом и его превращениями полностью автоматическим процессом.

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