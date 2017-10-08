Акимат ЮКО и Региональный хаб подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 00:37

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился председателем управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алиханом Байменовым. Об этом сообщила пресс-служба акимата ЮКО.

В ходе встречи между акиматом Южно-Казахстанской области и Региональным хабом в сфере государственной службы в городе Астане подписан меморандум о сотрудничестве.

В рамках данного меморандума предусмотрено участие акимата и Регионального хаба в актуальных направлениях системы государственного управления и государственной службы, таких как: проектный менеджмент, повышение качества оказания государственных услуг, управление человеческими ресурсами и в других мероприятиях образовательного и научно-исследовательского характера в актуальных сферах.

Выступая на встрече, глава региона отметил, что Южно-Казахстанская область в настоящее время является лидером в стране по численности населения и является одним из регионов со стабильными тенденциями роста в социально-экономическом развитии.

«Несомненно, огромный вклад для дальнейшего развития нашего региона вносят государственные служащие. В настоящее время штатная численность местных исполнительных органов составляет 4573 единицы. В нынешнем году согласно указу главы государства 3700 государственных служащих акимата прошли комплексную аттестацию. Кроме того, в этом году на обучение государственных служащих было выделено 53 млн. 441 тыс тенге. На сегодняшний день 1254 государственных служащих повысили квалификацию, 490 прошли переподготовку. Вместе с тем, в текущем году 3 служащим присуждены стипендии международной программы „Болашак“, 7 служащих поступили в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан», — сказал аким.

Также, глава региона отметил, что в области, где проживает около трех миллионов человек, имеется ряд актуальных вопросов в сфере оказания государственных услуг. На сегодня ежедневная средняя нагрузка на одного государственного служащего нашего региона составляет свыше 650 получателей услуг.

В свою очередь, председатель управляющего комитета Регионального хаба Алихан Байменов подчеркнул, что данный меморандум будет способствовать повышению эффективности качества оказываемых государственных услуг населению и совершенствованию деятельности государственного аппарата по реализации целей и задач определенных главой государства, в том числе по их трансформации и усиления кадрового потенциала.



