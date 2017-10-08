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Amazon тестирует собственный сервис доставки

Сегодня, 00:16
Amazon тестирует собственный сервис доставки


Крупнейший онлайн-ретейлер в мире Amazon.com тестирует свой собственный сервис доставки, который должен составить серьезную конкуренцию FedEx и UPS. В планах американской компании сократить сроки бесплатной доставки по многим продуктам до двух дней, пишет vestifinance.ru.

Кроме того, таким образом Amazon.com удастся разгрузить переполненные склады, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании. Экспериментировать с такой доставкой американский онлайн-ретейлер начал еще два года назад в Индии. Теперь Amazon готов раскрутить этот пилотный проект в полную мощь на рынке США.

Акции компаний экспресс-доставки UPS и FedEx стали дешеветь на новости о том, что Amazon тестирует свой собственный сервис доставки.


Amazon тестирует собственный сервис доставки

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В компании Amazon этот проект называют Seller Flex. Сначала в рамках эксперимента такой вид доставки предложен в этом году американским продавцам на западном побережье. Затем, в 2018 году, диапазон действия будет распространен на всю территорию Соединенных Штатов.

Amazon будет следить за погрузкой со складов сторонних продавцов, представляющих свои товары на Amazon.com, и сможет также контролировать доставку этих товаров до клиентов. Сейчас эта работа является зоной ответственности компаний экспресс-доставки UPS и FedEx. В будущем Amazon, возможно, все равно продолжит пользоваться услугами ведущих американских служб доставки до двери, но онлайн-ретейлер будет уже сам решать, как именно товар попадет в руки покупателя.

Благодаря тому, что Amazon возьмет на себя обработку большего количества заказов, компания сможет с начала до конца контролировать весь процесс доставки товаров до домов покупателей. Это позволит ретейлеру увеличить объем продаж, сэкономить деньги и разгрузить собственные склады.

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