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Pacific Drone Challenge - из Японии в Силиконовую Долину через 8300 километров открытого океана

Вчера, 11:14
Pacific Drone Challenge - из Японии в Силиконовую Долину через 8300 километров открытого океана


Приблизительно 8 300 километров разделяют тихоокеанское побережье Японии и Силиконовую Долину, США. И преодолеть такое расстояние могут сейчас только некоторые военные беспилотные летательные аппараты тяжелого класса. Но вполне вероятно, что в недалеком будущем совершить такой перелет смогут и "гражданские" беспилотники, которые будут разработаны специально для участия в конкурсе Pacific Drone Challenge. При этом, беспилотный летательный аппарат должен будет пересечь Тихий океан, не останавливаясь для дозаправки топливом или подзарядки аккумуляторных батарей.

Если беспилотнику успешно удастся пересечь Тихий океан, этот перелет станет в один ряд с перелетом из Нью-Йорка в Париж, совершенным Чарльзом Линдбергом в 1927 году, и кругосветным путешествием "солнечного самолета" Solar Impulse 2. А организаторы конкурса Pacific Drone Challenge надеются, что его участникам удастся разработать, создать и опробовать в деле новые типы беспилотных летательных аппаратов, разработать целый ряд инновационных технологий, позволяющих совершить столь дальние полеты в беспилотном режиме.

На настоящий момент времени рекордом по дальности полета беспилотника является 72-минутный перелет через Ла-Манш. В этом перелете использовался достаточно традиционный квадрокоптер, аппарат с четырьмя пропеллерами. Но в любом случае, задача перелета через Тихий океан является непосильной для летательных аппаратов такой конструкции. Большую эффективность и дальность полета могут обеспечить только аппараты с неподвижными жесткими крыльями. К примеру, беспилотник Aquila компании Facebook способен непрерывно находиться в воздухе на протяжении 90 суток. Среди требований конкурса Pacific Drone Challenge отсутствуют какие-либо требования к типу летательного аппарата, но, что вполне логично, победителем, скорее всего, станет именно аппарат с жесткими фиксированными крыльями.

Pacific Drone Challenge - из Японии в Силиконовую Долину через 8300 километров открытого океана


Заявку на участие в конкурсе Pacific Drone Challenge уже подала компании Sabrewing Aircraft Company из Силиконовой Долины. Специалисты этой компании в течение нескольких лет работают над созданием беспилотника с фиксированным крылом, оснащенного четырьмя пропеллерами, приводимыми в действие электродвигателями. Этот беспилотник будет способен садиться и взлетать со стандартной полосы малого аэродрома, а максимальная дальность его полета составит 8 800 километров. Согласно имеющейся предварительной информации, на пересечение Тихого океана беспилотнику компании Sabrewing потребуется от 45 до 50 часов.

Одним из конкурентов беспилотника компании Sabrewing станет летательный аппарат японской компании iRobotics. К сожалению, японская команда предпочитает сейчас "играть в закрытую", не посвящая общественность в свои планы и не демонстрируя свои достижения.

В настоящее время компании Sabrewing и iRobotics являются единственными двумя компаниями, которые намерены принять участи в конкурсе Pacific Drone Challenge. Но, будем надеяться, что через некоторое время к участию в этом конкурсе присоединится еще некоторое количество команд, что сделает его достаточно ярким и интересным событием в истории авиации и робототехники.
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