ViSAR - радар, который позволяет снимать видео сквозь облака в реальном времени

Вчера, 11:14Специалисты Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA недавно закончили разработку и провели первые летные испытания новой радарной системы Video Synthetic Aperture Radar или ViSAR. Этот радар отличается от традиционных радарных систем тем, что он способен обеспечить съемку видео происходящего на поверхности в реальном времени, невзирая на облака и другие атмосферные явления."Последние летные испытания системы ViSAR дали на первые доказательства возможности съемки непрерывного видео поверхности при полете в облаках или выше них" - рассказывает Брюс Уоллас (Bruce Wallace), директор Управления стратегических технологий, - "Обычные электрооптические и инфракрасные (EO/IR), установленные на борту испытательного самолета, показывали лишь "молоко", когда облака закрывали поверхность, но изображение, синтезированное по данным радара ViSAR, позволяло нам постоянно контролировать даже небольшие объекты, находящиеся на поверхности".Программа Video Synthetic Aperture Radar была начата управлением DARPA в 2013 году, а ее целью является разработка сверхвысокочастотного радарного датчика, работающего в миллиметровом диапазоне, излучение которого может беспрепятственно проходить сквозь облака, обеспечивая съемку изображения, не уступающего по качеству изображению, получаемому EO/IR-датчиками при ясной погоде.В конструкции нового радара ViSAR был использован целый ряд новшеств и разработок в области излучателей, приемников и усилителей EHF (крайне высокие частоты, КВЧ) диапазона, технологий составления трехмерных карт на базе радарных данных и множество других специфичных для этой области программных алгоритмов. А на следующем этапе реализации программы будет создан первый опытный самолет, оснащенный радаром ViSAR, который станет летающим командным пунктом, способным охватить в режиме реального времени все аспекты боевых операций, производящихся на контролируемой территории.