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Исследователи установили, что Google AlphaGo более "умна", чем Siri, Bing, Baidu и другие системы искусственного интеллекта

9-10-2017, 08:34
Исследователи установили, что Google AlphaGo более "умна", чем Siri, Bing, Baidu и другие системы искусственного интеллекта


Фенг Лиу (Feng Liu), Йонг Ши (Yong Shi) и Иинг Лиу (Ying Liu), исследователи из Китая, разработали новый метод, позволяющий оценить интеллектуальные способности систем искусственного интеллекта. Используя новый метод, реализованный в виде специализированного программного обеспечения, исследователи произвели оценку всех самых известных систем искусственного интеллекта, разработанных специалистами компаний Google (AlphaGo), Apple (Siri), Microsoft (Bing, Cortana) и Baidu. А абсолютным победителем в этом своеобразном конкурсе стала система Google AlphaGo, которая достаточно хорошо известна нашим постоянным читателям.

Новый метод производит оценку систем искусственного интеллекта в семи категориях. Каждая из этих категорий служит для определения уровня системы в одной из определенных областей. Система AlphaGo была отнесена к третьей категории, что по уровню развития интеллекта соответствует уровню шестилетнего ребенка. Отметим, что основной целью данной работы является создание аналитической системы, которая будет контролировать уровень развития существующих систем искусственного интеллекта и выдавать предупреждения в случае, если искусственный интеллект по всем параметрам начнет превосходить уровень интеллекта человека. Это, в свою очередь, позволит людям предпринять необходимые меры и предотвратить сценарий, известный нам по ряду научно-фантастических фильмов типа "Терминатор".

Новая система производит оценку искусственного интеллекта по методике, напоминающей методику определения IQ человека. В этих тестах система AlphaGo набрала 47.28 баллов, Siri - 23.9 балла, Bing - 31.98 баллов, а Baidu - 32.92 балла. Для сравнения, средний шестилетний ребенок на таких же тестах набирает порядка 55.5 баллов. Данный тест еще раз подтверждает относительно высокие способности системы Google AlphaGo, которая в прошлом уже продемонстрировала их, выиграв у Ли Седоля, чемпиона мира по древней китайской игре Го.

Китайские исследователи сообщают, что все проанализированные ими системы становятся "умнее" буквально с каждым годом. Нынешние варианты этих систем показали значительно более высокие результаты, чем год-два назад. И при таком темпе развития момент времени, когда искусственный интеллект догонит и начнет превосходить интеллект человека, что чревато многими опасностями, находится не за такими уж и далекими горами.
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