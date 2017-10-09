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Компания LPP Fusion установила новый рекорд в области ядерного синтеза

9-10-2017, 08:34
Компания LPP Fusion установила новый рекорд в области ядерного синтеза


Представители компании LPP Fusion, ведущей исследования в области технологий ядерного синтеза, объявили о том, что во время экспериментов им удалось произвести ионы плазмы с энергией каждого иона в 200 кэВ (килоэлектронвольт). Такая энергия эквивалентна температуре в 2 миллиарда градусов по шкале Кельвина, и это является абсолютным рекордом на сегодняшний день по данному параметру полученной плазмы.

"Получив столь высокую энергию ионов плазмы, мы становимся номером 2 среди всех экспериментов в мире" - пишут представители компании LPP Fusion, - "По сумме всех показателей мы приблизительно на треть отстаем от эксперимента JET (Joint European Torus), поддержка которого в тысячу раз превосходит наши собственные ресурсы. А с точки зрения единицы достижений на единицу затрат (доллар), мы стали в мире номером 1".

В настоящее время в недрах экспериментальной установки Focus Fusion 1 (FF-1) находится достаточно большое количество вольфрама, испарившегося с электродов во время прошлых экспериментов. А специалисты компании занимаются очисткой внутренностей установки от этого вольфрама, после чего в нее будут установлены электроды из чистого бериллия, в материале которых, для чистоты эксперимента, не должно быть никаких посторонних примесей.

Нынешнее достижение компании LPP Fusion стало возможным, благодаря двукратному увеличению количества энергии, поставляемой внутрь камеры микроволновым излучением. Такого количества энергии стало достаточным для того, что бы убрать следы окисей с поверхности вольфрамовых электродов. Эти окиси испарялись с поверхности электродов, загрязняли плазму и препятствовали нормальному ходу реакций ядерного синтеза.

Компания LPP Fusion установила новый рекорд в области ядерного синтеза


Увеличение энергии было произведено путем установки второго источника микроволнового излучения, магнетрона, мощностью 2 кВт. Помимо установки дополнительного магнетрона, ученым пришлось увеличить до 12 сантиметров размер окна, через которое микроволновые лучи проникают внутрь камеры. Помимо этого, ученым удалось решить проблему синхронизации работы магнетронов, иначе два потока не синхронизированного по фазе излучения при сложении частично подавляли бы друг друга.

Сначала для объединения потоков излучения двух магнетронов был изготовлен V-образный медный смеситель. Однако, эффективность его работы оставляла желать лучшего и ученым пришлось изготовить новый высокочастотный смеситель из алюминия, обладающий возможностями подстройки его частоты, который обеспечил достаточный уровень "сцепления" потоков электромагнитных волн от двух магнетронов. Именно этот смеситель позволил практически без потерь объединить потоки от двух магнетронов и увеличить в два раза количество энергии, использующейся для разогрева плазмы.

Как только ряд текущих экспериментов с вольфрамовыми электродами будет полностью завершен, вакуумная камера установки FF-1 будет демонтирована, отправлена для очистки и покрытия ее внутренностей слоем нитрида титана. Этот стабильный материал покроет своим слоем любые частицы вольфрама, которые осели на внутренних поверхностях вакуумной камеры. Этот процесс и процесс других модернизаций установки FF-1 будет проведен в течение следующих месяцев, а к концу года инженеры и ученые компании LPP Fusion приступят к проведению очередных экспериментов с использование бериллиевых электродов.
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