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20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017

Вчера, 08:35
20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


Напомним нашим читателям, что международный конкурс Nikon Small World проводится ежегодно, начиная с 1975 года, демонстрируя нам скрытые от невооруженного глаза красоты удивительного микромира. В конкурсе этого года приняло участие более 2 тысяч снимков, сделанных учеными из 88 стран при помощи технологии оптической микрофотографии. Жюри этого конкурса пришлось немало поработать, дабы отобрать из всех снимков самые красивые и самые невероятные. И мы, согласно уже сложившейся традиции, ознакомим наших читателей с 20 снимками, ставшими победителями конкурса Nikon Small World 2017.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


1 место. На снимке, сделанном учеными из Отдела биологической фотографии и Отдела цитологии Онкологического института Нидерландов, показаны клетки кожи человека. А яркие флуоресцентные пятна - это белок, под названием кератин, который является важным компонентом клеток кожи, ногтей и волос человека.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


2 место. Снимок семенной шапки растения Senecio vulgaris был сделан доктором Хави Сарфэти (Dr Havi Sarfaty) из Израиля. Крестовник обыкновенный является сорняковым растением, это растение ядовито, тем не менее, ранее оно использовалось в лечебных целях.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


3 место. Этот снимок был сделан Жан-Марком Бабаляном (Jean-Marc Babalian) из Нанта и на нем показана колония зеленых морских водорослей. Эти водоросли живут в пресной воде колониями по 50 тысяч клеток в среднем, и по достижению колонией максимальной численности она разделяется на две независимые новые колонии.




4 место. Снимок "головы" ленточного червя, солитера, сделанный Терезой Цгодой (Teresa Zgoda) из Рочестерского технологического института. Эти существа проводят большую часть своей жизни, находясь и паразитируя на тканях других организмов, в том числе и организма человека. Природа снабдила их загнутыми крюками на их голове, при помощи которых ленточные черви цепляются за стенки кишечника организма хозяина.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


5 место. На данном снимке, сделанном Дином Лерменом Нетэнья (Dean Lerman Netanya), показано пятно плесени на поверхности помидора. Плесень - это крошечные грибки, которые растут на растениях и живых существах. Их споры переносятся по воздуху, водой, насекомыми и другими путями. Грибки питаются тканями, на которых они произрастают, а продукты жизнедеятельности плесени способствуют процессу гниения этих тканей.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


6 место. Этот красивейший снимок сделал доктор Дэвид А. Джонстон (Dr David A. Johnston) из университета Саутгемптона. А показаны на нем снимки луковиц лилии, сделанные при помощи микроскопа.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


7 место. Снимок эмбриона одного из видов птиц был сделан доктором Рио Эгава (Dr Ryo Egawa) из университета Нагои. И на этом снимке видны клетки будущей нервной системы зародыша, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


8 место. На восьмом месте находится снимок, сделанный доктором Майклом Перни (Dr Michael Perny) из университета Берна. И на нем вы можете увидеть внутреннюю поверхность уха новорожденного грызуна. Чувствительные волосковые клетки изображены зеленым цветом, а красным цветом выделены нейроны, клетки обычных нервных тканей.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


9 место. Исследователи из университета Саутгемптона сделали это изображение подобной хрящу костной ткани выращенной из стволовых клеток. Коллагеновые волокна изображены зеленым цветом, а красным цветом помечены жировые отложения.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


10 место. На снимке, сделанном доктором Ксаба Пинтера (Dr Csaba Pinter) из университета Панонии показан процесс спаривания жуков-долгоносиков. Эти жуки являются травоядными насекомыми, а размер их тела не превышает 6 миллиметров.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


11 место. Это один из самых необычных снимков конкурса Nikon Small World, сделанный Стивеном Саймоном (Steven Simon) из Техаса. А показано на нем место разлома голограммы на поверхности пластиковой кредитной карты, материал которой не выдержал приложенного к нему усилия.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


12 место. На этом снимке, автором которого является Чарльз Кребс (Charles Krebs) из Иссакуа, показан глаз самца многоножки. Одним из мифов, касающихся этих созданий, является то, что они ядовиты, но их челюсти слабы, а клыки - малы для того, чтобы они могли укусить кого-либо. Это в корне неверно, многоножки могут кусаться, но они ни капли не ядовиты.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


13 место. Автором этого снимка, на котором показана пчела вида orchid cuckoo bee, является Левон Бисс из Музея естествознания Оксфордского университета. Отметим, что господин Бисс переквалифицировался в био-фотографа в 2014 году, после почти двух десятилетий работы в качестве спортивного фотографа.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


14 место. Этот снимок был сделан Дэвидом Миллардом (David Millard) из Остина, а на нем показаны прикрепленные к зеленому листу яйца бабочки Common Mestra. Эти маленькие бабочки, имеющие жемчужно-белый окрас с коричневой каймой, живут на лесных опушках, обочинах дорог и в других местах, где один вид окружающей среды резко сменяется другим.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


15 место. Главным фигурантом этого снимка, сделанного доктором Риком Адамсом (Dr Rick Adams) из университета Северного Колорадо, является зародыш летучей мыши вида крылановых. Крыланы обладают наилучшим среди летучих мышей зрением и они активно используют его наряду с обонянием при поисках пищи.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


16 место. Снимок структуры внутреннего пера, маленьких пушистых и мягких перышек, которые находятся под более жесткими внешними перьями. Когда птенцы только появляются на свет, они "одеты" только в такие перья. А автором данного снимка является Марек Миc (Marek Mis) из Польши.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


17 место. Этот снимок окрашенных человеческих волос был сделан Харальдом К. Андерсеном (Harald K. Andersen) из Стайнберга, Норвегия. Изменение цвета волос, седина, может происходить из-за полной или частичной потери функций генов, отвечающих за производство белка кератина.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


18 место. Объектом этого снимка, автором которого является Кристиан Готье (Christian Gautier) из Ле-Мана, является участок поверхности морского огурца. Морские огурцы являются одним из видов морских животных, они имеют удлиненное тело, покрытое кожистым слоем. А живут они на морском дне практически во всех уголках Мирового океана.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


19 место. На снимке, сделанном доктором Диланом Бернеттом (Dr Dylan Burnette) из университета Вандербилта, со 100-кратным увеличением показан участок кожи обычной мыши. Известно, что мыши являются одними из самых выносливых живых существ, они живут практически в любой точке земного шара и, зачастую, в условиях очень резкого климата.


20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017


20 место. На этом снимке показана колония дрожжевых грибков. Похоже, что колонии дрожжей умеют отращивать "ноги", которые позволяют колонии расползаться по окружающему пространству. Автором этого снимка является Трейси Скотт (Tracy Scott) из Итаки, Нью-Йорк.
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