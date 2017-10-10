Асет Исекешев представил своего нового заместителя

Сегодня, 00:34

Заместителем акима города Астаны назначен Аскар Амрин. До назначения на эту должность он был советником акима Астаны Асета Исекешева, сообщает Елорда Инфо.



Аскар Кеменгерович Амрин 1975 года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «юрист-международник», Корнельскую школу права (США), магистр права.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области.

С 1997 по 2001 год — занимал должности главного специалиста, начальника управления правовой экспертизы и законопроектных работ, заместителя директора, директора департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2003 по 2006 год — вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 год — вице-президент «Ланкастер Инвест». Также в 2012 году Аскар Амрин был ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 год — руководитель Аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан.

С 2016 по октябрь 2017 года — советник акима Астаны.



В 2012 году награжден орденом «рмет».