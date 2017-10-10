Новости / Государство

Асет Исекешев представил своего нового заместителя

Сегодня, 00:34
Асет Исекешев представил своего нового заместителя


Заместителем акима города Астаны назначен Аскар Амрин. До назначения на эту должность он был советником акима Астаны Асета Исекешева, сообщает Елорда Инфо.

Аскар Кеменгерович Амрин 1975 года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «юрист-международник», Корнельскую школу права (США), магистр права.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области.
С 1997 по 2001 год — занимал должности главного специалиста, начальника управления правовой экспертизы и законопроектных работ, заместителя директора, директора департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.
С 2002 по 2003 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
С 2003 по 2006 год — вице-министр финансов Республики Казахстан.
С 2007 по 2012 год — вице-президент «Ланкастер Инвест». Также в 2012 году Аскар Амрин был ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
С 2012 по 2016 год — руководитель Аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан.
С 2016 по октябрь 2017 года — советник акима Астаны.

В 2012 году награжден орденом «рмет».

  • Просмотров: 33
Похожие материалы
  • Бакытжан Сагинтаев возглавил совет директоров «Самрук-азына» Бакытжан Сагинтаев возглавил совет директоров «Самрук-азына»
  • Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром РК Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром РК
  • Бакытжан Сагинтаев назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Бакытжан Сагинтаев назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра
  • Ануарбек Султангазин назначен президентом Фонда науки Ануарбек Султангазин назначен президентом Фонда науки
  • Назначен ответсекретарь Министерства информации и коммуникаций Назначен ответсекретарь Министерства информации и коммуникаций
    • Отзывы читателей
    Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Государство Сегодня, 00:39
    Асет Исекешев представил своего нового заместителя Асет Исекешев представил своего нового заместителя Государство Сегодня, 00:34
    Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25% Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25% Государство Сегодня, 00:28
    Sinopec продает активы в Аргентине Sinopec продает активы в Аргентине Государство Сегодня, 00:11
    «MY KHAT»: прорывной FinTech проект «MY KHAT»: прорывной FinTech проект Государство Сегодня, 00:10
    Pacific Drone Challenge - из Японии в Силиконовую Долину через 8300 километров открытого океана Pacific Drone Challenge - из Японии в Силиконовую Долину через 8300 километров открытого океана KnowHow 8-10-2017, 11:14
    ViSAR - радар, который позволяет снимать видео сквозь облака в реальном времени ViSAR - радар, который позволяет снимать видео сквозь облака в реальном времени KnowHow 8-10-2017, 11:14
    Акимат ЮКО и Региональный хаб подписали меморандум о сотрудничестве Акимат ЮКО и Региональный хаб подписали меморандум о сотрудничестве Государство 8-10-2017, 00:37
    Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана Государство 8-10-2017, 00:31
    Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок Государство 8-10-2017, 00:24
    Amazon тестирует собственный сервис доставки Amazon тестирует собственный сервис доставки Государство 8-10-2017, 00:16
    Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане Государство 8-10-2017, 00:13
    Компания BAE Systems разрабатывает беспилотник, в котором комбинируется неподвижное крыло и технология ротационного полета Компания BAE Systems разрабатывает беспилотник, в котором комбинируется неподвижное крыло и технология ротационного полета KnowHow 7-10-2017, 10:31
    Крошечные роботы могут приспособиться для выполнения различных действий при помощи экзоскелета-оригами Крошечные роботы могут приспособиться для выполнения различных действий при помощи экзоскелета-оригами KnowHow 7-10-2017, 10:29
    Создатели технологии криоэлектронной микроскопии стали лауреатами Нобелевской премии 2017 года в области химии Создатели технологии криоэлектронной микроскопии стали лауреатами Нобелевской премии 2017 года в области химии KnowHow 6-10-2017, 08:35
    MicroFactory - микророботы, MicroFactory - микророботы, "рой" которых может заменить трехмерный принтер KnowHow 6-10-2017, 08:34
    Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива KnowHow 6-10-2017, 08:34
    Google представила «убийцу» iPhone Google представила «убийцу» iPhone Государство 6-10-2017, 00:37
    Foxconn построит завод в Висконсине Foxconn построит завод в Висконсине Государство 6-10-2017, 00:28
    Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций Государство 6-10-2017, 00:26