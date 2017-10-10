Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25%

Сегодня, 00:28

Национальный Банк решил оставить базовую ставку на уровне 10,25%. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности — 9,25%. Официальная ставка рефинансирования также сохраняется на уровне 10,25%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе брифинга напомнил, что в августе текущего года было заявлено, что перспективы снижения базовой ставки в краткосрочной перспективе остаются незначительными.



«Вероятность дальнейшей динамики базовой ставки в сторону ее снижения будет зависеть от стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий, как населения, так и бизнеса», — сказал Данияр Акишев.

21 августа текущего года базовая ставка была снижена с 10,5% до 10,25%.



Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.