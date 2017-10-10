Новости / Государство

Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25%

Сегодня, 00:28
Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25%


Национальный Банк решил оставить базовую ставку на уровне 10,25%. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности — 9,25%. Официальная ставка рефинансирования также сохраняется на уровне 10,25%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе брифинга напомнил, что в августе текущего года было заявлено, что перспективы снижения базовой ставки в краткосрочной перспективе остаются незначительными.

«Вероятность дальнейшей динамики базовой ставки в сторону ее снижения будет зависеть от стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий, как населения, так и бизнеса», — сказал Данияр Акишев.

21 августа текущего года базовая ставка была снижена с 10,5% до 10,25%.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

  • Просмотров: 38
Похожие материалы
  • Базовая ставка в Казахстане снижена до 10,5% Базовая ставка в Казахстане снижена до 10,5%
  • Национальный банк снизил базовую ставку до 12,5% Национальный банк снизил базовую ставку до 12,5%
  • Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 13% Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 13%
  • Данияр Акишев не исключает снижения базовой ставки Данияр Акишев не исключает снижения базовой ставки
  • Сабит Хакимжанов: Думаю, что Нацбанк не повысит базовую ставку Сабит Хакимжанов: Думаю, что Нацбанк не повысит базовую ставку
    • Отзывы читателей
    Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Государство Сегодня, 00:39
    Асет Исекешев представил своего нового заместителя Асет Исекешев представил своего нового заместителя Государство Сегодня, 00:34
    Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25% Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25% Государство Сегодня, 00:28
    Sinopec продает активы в Аргентине Sinopec продает активы в Аргентине Государство Сегодня, 00:11
    «MY KHAT»: прорывной FinTech проект «MY KHAT»: прорывной FinTech проект Государство Сегодня, 00:10
    Pacific Drone Challenge - из Японии в Силиконовую Долину через 8300 километров открытого океана Pacific Drone Challenge - из Японии в Силиконовую Долину через 8300 километров открытого океана KnowHow 8-10-2017, 11:14
    ViSAR - радар, который позволяет снимать видео сквозь облака в реальном времени ViSAR - радар, который позволяет снимать видео сквозь облака в реальном времени KnowHow 8-10-2017, 11:14
    Акимат ЮКО и Региональный хаб подписали меморандум о сотрудничестве Акимат ЮКО и Региональный хаб подписали меморандум о сотрудничестве Государство 8-10-2017, 00:37
    Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана Государство 8-10-2017, 00:31
    Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок Государство 8-10-2017, 00:24
    Amazon тестирует собственный сервис доставки Amazon тестирует собственный сервис доставки Государство 8-10-2017, 00:16
    Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане Государство 8-10-2017, 00:13
    Компания BAE Systems разрабатывает беспилотник, в котором комбинируется неподвижное крыло и технология ротационного полета Компания BAE Systems разрабатывает беспилотник, в котором комбинируется неподвижное крыло и технология ротационного полета KnowHow 7-10-2017, 10:31
    Крошечные роботы могут приспособиться для выполнения различных действий при помощи экзоскелета-оригами Крошечные роботы могут приспособиться для выполнения различных действий при помощи экзоскелета-оригами KnowHow 7-10-2017, 10:29
    Создатели технологии криоэлектронной микроскопии стали лауреатами Нобелевской премии 2017 года в области химии Создатели технологии криоэлектронной микроскопии стали лауреатами Нобелевской премии 2017 года в области химии KnowHow 6-10-2017, 08:35
    MicroFactory - микророботы, MicroFactory - микророботы, "рой" которых может заменить трехмерный принтер KnowHow 6-10-2017, 08:34
    Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива KnowHow 6-10-2017, 08:34
    Google представила «убийцу» iPhone Google представила «убийцу» iPhone Государство 6-10-2017, 00:37
    Foxconn построит завод в Висконсине Foxconn построит завод в Висконсине Государство 6-10-2017, 00:28
    Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций Государство 6-10-2017, 00:26