Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone

Сегодня, 00:39

Microsoft прекратит развивать проект Windows 10 Phone. Об этом заявил в Twitter глава команды Windows Phone Джо Бельфиоре, сообщает kommersant.ru.



По его словам, добавление новых функций и приложений для мобильной системы больше не является приоритетом для компании. Тем не менее разработчик продолжит поддерживать платформу путем исправления ошибок и обновления протоколов безопасности.

Microsoft анонсировала большое обновление для Windows 10

Ранее в Windows заявляли, что низкая популярность платформы обуславливается сложностью с написанием для нее приложений. Microsoft некоторое время платила другим разработчикам и сама разрабатывала приложения для Windows 10 Phone, однако больше этим заниматься не намерена. Теперь компания планирует полностью переключиться на развитие приложений на базе Android и iOS.



Windows 10 Mobile — версия ОС Windows 10, предназначенная для мобильных устройств с диагональю экрана до девяти дюймов. Призвана обеспечить бльшую синхронизацию с версией Windows для персональных компьютеров более широкой синхронизацией контента, новыми «универсальными» приложениями, а также возможностью подключения устройств к внешнему дисплею и использовать смартфон в качестве ПК с интерфейсом с поддержкой мыши и клавиатуры. Компания Microsoft начала создавать единую экосистему на базе ОС Windows в 2012 году.