«MY KHAT»: прорывной FinTech проект

Сегодня, 00:10

В Казахстане наконец появились финтех компании, ломающие стереотипы в традиционном бизнесе, сервисе и логистике. К одной из таких относится цифровая курьерская служба «MY KHAT», открывшаяся в 2016 году. Компания с нуля раскрутилась в широкую логистическую сеть по всей стране, специализируясь на стандартных и экспресс-доставках. Сейчас служба действует в 19 крупных городах Казахстана.



Для нашей республики, девятой в мире по размеру территории, вместившей бы в себя пять Франций, но при этом с маленьким населением, поместившегося бы только в одном Нью-Йорке, появление нового игрока на рынке транспортно-логистических услуг, работающего в цифровом формате, — это безусловный прорыв.

«MY KHAT» относится к технологическим проектам FinTech, охватывает рынки B2С и С2С, предоставляет услуги по доставке финансовых продуктов (банковские карты, тендерные гарантии, клиентские договора, страховые полисы), а также онлайн сервис с интеграцией интернет магазинов/продажей в социальных сетях и финальным завершением доставки товаров. Кроме того, создает удобные условия для выхода на рынок физических лиц, обеспечив им сервис по вызову курьера на дом с мобильным приложением. Компания успешно работает и в сфере доставки еды, обслуживая такие компании как Рarmigiano group, Foodpanda, Chocofood, Zenge и многих других. «MY KHAT» за короткий промежуток времени добилось отличных результатов: более 300 000 доставок во всех крупных городах страны, более 500 вежливых сотрудников, добавьте сюда конкурентные цены, гибкую доставку день в день, удобное мобильное приложение и высокую гарантию безопасности посылки. Стоит отметить, что «MY KHAT», являясь курьерской службой, в Казахстане может смело составить альтернативу многим крупным почтовым компаниям. К тому же, это digital служба, и аналогов у нас в Казахстане, да и на рынке СНГ нет.

Курьер в кармане

Сколько раз вам приходилось для передачи важных документов ехать в аэропорт или на вокзал или искать среди друзей, кто едет в тот или иной город? Основатели «MY KHAT» взяли эту нишу на вооружение и организовали универсальную курьерскую службу. Для полного удобства создали мобильное приложение. Опыт работы на рынке показал, что уникальность службы доставки «MY KHAT» заключается в следующем:

1. Время. С момента подачи заявки, курьер назначается в течение пяти минут и вам не нужно долго ждать. В мобильном приложении можно отслеживать маршрут курьера от приезда в место назначения до места доставки посылки.

2. Колл-центр. Если по каким-либо причинам в мобильном приложении курьер не назначается, вам перезванивает диспетчер контактного центра и назначает ближайшего курьера. В «MY KHAT» следят за временем, чтобы для клиента этот сервис был быстр и удобен.

3. Удобная оплата. В зависимости от обстоятельств, клиент может оплатить доставку картой, заранее привязав ее к мобильному приложению, так и наличными при заборе посылки у курьера.

4. Прозрачная ценовая политика. На сайте и в приложении имеется онлайн калькулятор, который может просчитать стоимость доставки. Тарифы отражены в автоматическом режиме как по внутригородской доставке, так и по междугородней, никаких других переплат или дополнительных тарифов нет.

5. Безопасность. Все курьеры тщательно проверяются службой безопасности. Компания отвечает за доставку и дает гарантию.

6. Фотоотчет. Помимо смс сообщения и дополнительных уведомлений в телефоне, клиент получает фото отчет о проделанной доставке онлайн, тем самым наглядно демонстрируется факт доставки.

7. Доставка в несколько кликов. Сотрудники компании постарались максимально упростить для клиента сервис по заказу и доставке товара, автоматизировав все последовательные шаги, таким образом необходимо:

• скачать мобильное приложение;

• выбрать способ оплаты (наличными/привязать банковскую карту);

• выбрать тариф и города доставки по онлайн калькулятору;

• выбрать город и адрес отправителя и получателя (настроена карта для поиска и выборки);

• выбрать из своей телефонной книги номер телефона и имя получателя/отправителя и запустить заявку. Адреса и контакты получателей, которыми вы пользуетесь чаще всего, можно добавить в папку «Избранные» и заказ в будущем можно оформить еще быстрее;

• далее в течении 5 минут будет назначен курьер, который заберет и доставит вашу посылку. По завершении сервиса, к вам придет фото/смс отчет и push уведомление на мобильное устройство.

Что говорят клиенты?

Не зря «MY KHAT» относят к FinTech прорывам, так как компании удалось выстроить и наладить работу в самом сложном секторе: доставке банковских карт и страховых полисов. Так по словам представителей одного из первых партнеров — страховой компании «Standard Insurance», для достижения поставленной цели — стать лучшим сервисным страховым оператором на рынке онлайн страхования — для нас важно доставлять полисы «день в день». В силу развития онлайн оформления полисов и увеличения потока клиентов на доставку, своими силами мы уже не справлялись. Благодаря «MY KHAT», страховые полисы доставляются вовремя. Клиенты ценят оперативность курьеров, обращаются в СК «Standard» за новыми страховыми полисами и рекомендуют их услуги друзьям и знакомым.

Проектный менеджер Константин Куприев из IT-компании Hive Studio of Innovations использует услуги «MY KHAT», чуть ли не со дня основания курьерской службы. По словам Куприева, они выбрали курьерскую службу, потому что всегда поддерживают всё технологичное, удобное и современное, что появляется на рынке. Будь то Uber, автоматический велопрокат и прочее, включая «MY KHAT». «С тех пор, как мы с вами сотрудничаем время на доставку документов сократилось вдвое. Как будто у нас свой штатный толковый курьер, которому не все равно. Отрицательных отзывов о работе нет и это очень важно. Особенно помогли менеджера в случае, когда затерялись документы — предоставили фото доказательства и подпись. Как оказалось, проблема была на стороне партнера, позже они нашли документы у принимавшего лица. Мне нравится „MY KHAT“. В случае любых форс-мажоров, менеджера реагируют быстро и четко — всегда помогают решить проблему, всегда понимают просьбы, всегда готовы пойти на встречу. Это очень важно», — подытоживает Константин.

Сегодня трудно представить любой бизнес без оперативной службы доставки. Владельцы цветочного бутика «Dei Fiori» это отлично понимают, так как от доставки их цветов порой зависит важное событие или даже настроение их клиента. «Прежде всего, хотелось бы сказать, что доверие к курьерской компании „MY KHAT“ возникло с первого знакомства с этой службой. Сотрудники курьерской службы обслуживают также Банк Астаны, что уже говорит об уровне обслуживания компании, и о том, что этой службе можно доверять», — отмечает Светлана Иванова, директор «Dei Fiori». По ее словам, служба доставки работает очень оперативно, поэтому их салону цветов стало намного проще обслуживать своих клиентов. Скорость доставки цветов клиентам сократилась почти в два раза. «С момента заказа до момента вручения цветов клиенту иногда уходит не больше часа. За то время, в течение которого наши флористы успевают собрать красивый букет и упаковать его, к нашему салону „Dei Fiori“ уже подъезжает курьер и затем доставляет цветы получателю. Наши клиенты довольны как качеством наших букетов, так и сервисом доставки цветов. Мы часто получаем положительные отзывы. Нам приятно сотрудничать с курьерской службой „MY KHAT“. В компании работают хорошие добросовестные люди, которым мы доверяем доставку цветов нашим клиентам», — отмечает Светлана.

В поисках курьерской компании, изготовитель любых деталей из пластика компания create3d.kz, прежде всего ориентировалась на мобильность и качество сервиса. По словам их директора Юлии, курьеры «MY KHAT» сразу зарекомендовали себя оперативностью и профессионализмом. «Они всегда вежливы, опрятны и работают точно по графику. Когда я задумываюсь над тем, что вам следовало бы изменить в своем подходе к клиентам — в голову ничего не приходит. Такой уровень сервиса у нас встречается не часто. Хотела пожелать вам дальнейшего развития и укрепления, а вашим клиентам — роста и развития их собственного бизнеса!», — говорит Юлия

Рахматулла Гизатулин, генеральный директор крупнейшего охранного агентства ТОО «Эгида — Дружина» отметил, что их выбор пал на компанию «MY KHAT» после проведения мониторинга по данному сегменту рынка. «Нас устроила цена, оперативность и квалифицированный, отзывчивый подход персонала начиная с первого обращения. С тех пор как сотрудничаем с вами, имеются положительные тенденции. Когда мы пользовались другими курьерскими службами, цена была выше, а филиальная сеть слабее, и не было функции отслеживания состояния доставки. Мы с удовольствием советуем „MY KHAT“ друзьям и партнерам. Нам нравится сотрудничать с компанией, так как она соответствует запросам по цене, оперативности и отношению к своей работе. Негативных моментов в работе нет. Желаю „MY KHAT“ быстрейшего развития, так как филиальное покрытие нашей компании более 500 территориальных единиц по Республике Казахстан, и мы хотим работать только с ними везде», — признается Рахматулла.

Компании «MY KHAT» удалось оцифровать курьерскую службу и перевести ее в онлайн режим, что важно для развития e-commerce рынка, развития онлайн сервисов, в целом финтех проектов РК.