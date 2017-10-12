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34% тенговых вкладов приходится на Алматы

Сегодня, 00:39
34% тенговых вкладов приходится на Алматы


Объем розничных вкладов без учета счетов нерезидентов за год вырос на 12,3% (873,0 млрд) и составил на конец август 8,0 трлн тенге. Доля от общего портфеля вкладов увеличилась с 47,6% до 52,4%, пишет аналитическая служба Ranking.kz.

Вклады в целом выросли на 1,9% или 286,3 млрд, до 15,3 трлн тенге.

34% тенговых вкладов приходится на Алматы

Розничные вклады в национальной валюте за год увеличили свою долю в портфеле вкладов физлиц с 32,2% до 43,1%. Объем розничных вкладов в национальной валюте вырос на 50,3% (1,2 трлн), до 3,5 трлн тенге.

Ослабление тенге ускорилось в конце лета, и казахстанцы предпочли выждать паузу в пополнении своих тенговых вкладов — в результате за месяц объем сбережений физлиц в нацвалюте уменьшился на 3,1%.

Вклады в инвалюте за год сократились на 5,8% (282,0 млрд) в тенговом эквиваленте, до 4,5 трлн тенге. Удельный вес розничных вкладов в иностранной валюте уменьшился до 56,9%.

34% тенговых вкладов приходится на Алматы

Годовой прирост розничных вкладов в национальной валюте показали все 16 регионов по РК.

Лидером по годовому приросту розничных вкладов в национальной валюте является Алматы — на 408,3 млрд (53,5%), до 1,2 трлн тенге. Доля от РК выросла с 33,2% до 34,0%. Удельный вес вкладов в тенге увеличился на 9,3 п.п. и составил на конец августа 2017 года 30,1%.

На втором месте Астана с годовым приростом на 137,5 млрд (49,4%), до 415,8 млрд тенге. Доля от РК осталась без изменений — 12,1%. Вклады в национальной валюте составляют 39,4% от всех розничных депозитов, годом ранее — 29,6%.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область — годовой прирост на 86,5 млрд (48,5%), до 264,8 млрд тенге. Доля от РК при этом сократилась с 7,8% до 7,7%. Удельный вес вкладов в тенге вырос с 45,5% до 56,5%.

34% тенговых вкладов приходится на Алматы

Среди банков, входящих в систему коллективного страхования только 2 из них показали годовой спад вкладов в национальной валюте.

Лидерами же по годовому приросту вкладов в тенге являются Kaspi, Народный и Qazkom.

Kaspi нарастил объем на 190,8 млрд (63,1%), до 493,0 млрд тг. Доля от БВУ РК выросла на 1 п.п., до 14,1%. Удельный вес вкладов в тенге вырос с 46,1% до 60,2%.

Годовой прирост вкладов населения в тенге у Народного Банка составил 187,2 млрд (44,6%), до 607,4 млрд тенге. При этом доля от БВУ РК сократилась с 18,2% до 17,4%. Удельный вес вкладов в тенге вырос с 28,1% до 36,2%.

Qazkom увеличил за год объем розничных вкладов в тенге на 177,2 млрд (48,0%), до 546,1 млрд тенге. Доля от БВУ РК уменьшилась с 15,9% до 15,6%. Удельный вес тенговых вкладов вырос с 26,1% до 40,4%.

34% тенговых вкладов приходится на Алматы

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