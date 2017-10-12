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Alibaba вдвое увеличит расходы на научные разработки

Сегодня, 00:32
Alibaba вдвое увеличит расходы на научные разработки


Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. увеличит более чем вдвое — до 15 млрд долларов — расходы на научно-исследовательские разработки (R&D) в течение следующих трех лет, пишет Интерфакс-Казахстан.

Alibaba планирует создать семь исследовательских лабораторий и привлечь 100 ученых по всему миру для проведения исследований в таких сферах, как искусственный интеллект, интернет вещей (Internet of Things, IoT) и квантовые вычисления, говорится в пресс-релизе компании. Alibaba особо заинтересована в разработках в сфере машинного обучения, графических вычислений и сетевой безопасности.

«Любой интернет-компании, чтобы оставаться конкурентоспособной в будущем, придется инвестировать в эти технологии», — отмечает управляющий директор пекинской консалтинговой компании Marbridge Consulting Марк Наткин.


Alibaba вдвое увеличит расходы на научные разработки

Alibaba вложит $15,2 млрд в создание глобальной логистической сети

Alibaba, широко известная как интернет-ретейлер, в последние годы активно развивает бизнес в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта. За предыдущие три года ее инвестиции в R&D составили порядка 6 млрд долларов, сообщает MarketWatch.

Директор по технологиям Alibaba Джефф Чжан возглавит исследовательское подразделение компании, которое получило название DAMO Academy, и займется открытием научных лабораторий по всему миру, в том числе в Китае, США, России, Израиле и Сингапуре. Одна из таких лабораторий будет открыта в Калифорнийском университете. Компания также привлечет в проект специалистов Массачусетского технологического института, Принстонского университета и Пекинского университета.

Крупнейшие IT-компании мира, включая Alphabet, Amazon.com и Facebook, наращивают инвестиции в исследования, а также активизируют поиск специалистов в сфере современных технологий. В 2016 году Alphabet направила 13,9 млрд долларов, или 16% своей выручки, на научные исследования, Amazon — 16 млрд долларов.

Тем временем Alibaba потратила на R&D лишь 17,1 млрд юаней (2,6 млрд долларов), или 11% своей выручки, в финансовом году, завершившемся в марте 2017 года. «Мы будем перенимать опыт IBM, Microsoft и Dell, но мы пойдем своим путем», — заявил глава Alibaba Джек Ма.

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