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Bank RBK обсуждает меры по укреплению финансового положения

Сегодня, 00:11
Bank RBK обсуждает меры по укреплению финансового положения


Bank RBK примет все меры, необходимые для укрепления финансового положения, в том числе в рамках сотрудничества государства и бизнеса. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

«АО „Bank RBK“ (далее — Банк), принимая во внимание спекуляции на рынке относительно финансовой устойчивости института, настоящим сообщает, что Банком вырабатывается комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения Банка. Данный комплекс мер включает повышение капитализации финансового института, обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование бизнес-модели и работы с проблемными займами», — говорится в сообщении банка.

Один из акционеров, Владимир Ким, инициировал переговоры с другими акционерами, Национальным Банком РК и Правительством Казахстана для выработки комплекса мероприятий. В том числе в рамках сотрудничества государства и частного бизнеса Владимир Ким обсуждает условия докапитализации Банка.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что банк ввел ограничение не снятие наличных средств.

По состоянию на 1 сентября 2017 года активы Банка составили 1 017,3 млрд тенге, ссудный портфель — 723,0 млрд тенге, средства клиентов — 594,5 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц — 206,7 млрд тенге. Собственный капитал Банка на отчетную дату составил 96,9 млрд тенге, уставный капитал — 64,4 млрд тенге. Прибыль Банка за 8 месяцев 2017 года составила 2,5 млрд тенге.

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