Самый большой в мире радиотелескоп начал делать первые открытия

Вчера, 08:37Наши постоянные читатели уже не раз видели снимки нового китайского радиотелескопа Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST), построенного в провинции Гуйчжоу, Китай, который является самым большим радиотелескопом в мире на сегодняшний день. Первые включения систем радиотелескопа FAST были произведены в позапрошлом году, а недавно этот телескоп сделал свои первые реальные открытия.Согласно информации от китайского агентства Синьхуа (Xinhua), после включения в работу радиотелескоп FAST обнаружил десятки пульсаров-кандидатов, и некоторые из них уже были подтверждены телескопом Parkes в Австралии. Есть множество причин интереса ученых-астрономов к пульсарам, эти космические "маяки" обладают достаточно высокой стабильностью и их сигналы можно использовать для навигации и измерения космических расстояний, к примеру.Пульсары - это вращающиеся с большой скоростью нейтронные звезды, белые карликовые звезды, оставшиеся от массивных звезд, жизненный цикл которых завершился катастрофическим взрывом сверхновой. Два пульсара, J1859-01 и J1931-01, обнаруженные телескопом FAST, располагаются на удалении 16 000 и 4 100 световых лет от Земли. Таким образом они, как и подавляющее большинство других известных ученым пульсаров, располагаются в пределах нашей галактики, галактики Млечного Пути. Но уже в следующем году приемная аппаратура телескопа FAST будет введена в строй в полном объеме и он станет способен принимать сигналы от пульсаров, расположенных далеко за пределами Млечного Пути."Пульсары являются одним из инструментов, позволяющих нам изучать распределение ионизированного материала в нашей галактике. Радиоимпульсы излучения пульсаров меняют свои параметры, проходя через скопления межзвездной материи, и это дает нам возможность изучения ее состава и определения других свойств" - рассказывает Эмили Петрофф (Emily Petroff), эксперт в области пульсаров и ученая из Института радиоастрономии (Netherlands Institute for Radio Astronomy), Нидерланды, - "Открытие пульсаров в других галактиках станет столь же мощным инструментом, при помощи которого мы будем в состоянии изучать среду, разделяющую уже не звезды, а галактики. И такое не делалось никогда прежде"Все это является лишь первыми результатами работы самого большого и самого высокочувствительного радиотелескопа. Можно надеяться, что возможности этого телескопа в самом скором времени позволят ученым сделать множество важных и интересных открытий. А что касается поисков следов деятельности внеземных цивилизаций при его помощи, нам остается только ждать и снова ждать.