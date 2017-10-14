Новости / Государство

Apple выпустит гнущийся iPhone

Сегодня, 00:14
Apple выпустит гнущийся iPhone


Корпорация Apple начала работу по созданию сгибающегося iPhone. Разработка идет совместно с LG, пишет lenta.ru со ссылкой на The Investor.

Сообщается, что в LG создана отдельная группа из инженеров, которые займутся разработкой гибкого OLED-экрана для будущего iPhone. Параллельно в LG Innotek создана команда, отвечающая за создание гибкой печатной платы, которую можно будет внедрить в гнущийся корпус.


Apple выпустит гнущийся iPhone

В Apple рассказали о будущем iPhone

Это не первые слухи, связанные с планами Apple выпустить сгибающийся телефон. Так, в декабре 2016 года в LG заявили о старте производства гнущихся дисплеев в 2018 году, причем Apple является одним из партнеров компании. Анонимный источник заявил, что производство сгибаемых экранов для iPhone может начаться в 2020 году.

На данный момент поставкой OLED-панелей для iPhone X занимается Samsung. Вместе с этим, корейская корпорация готовит к запуску свой собственный складной смартфон Galaxy X. Так, весной этого года Samsung зарегистрировала в Южной Корее торговую марку, а анонс может состояться в 2018 году.

  • Просмотров: 37
Похожие материалы
  • Apple представила три новых iPhonе Apple представила три новых iPhonе
  • Apple может отсрочить поставки новых iPhone Apple может отсрочить поставки новых iPhone
  • Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone
  • В iPhone 8 появится новая система защиты В iPhone 8 появится новая система защиты
  • Будущий iPhone станет полностью стеклянным Будущий iPhone станет полностью стеклянным
    • Отзывы читателей
    Lufthansa покупает большую часть Air Berlin Lufthansa покупает большую часть Air Berlin Государство Сегодня, 00:26
    Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности Государство Сегодня, 00:25
    Bank RBK и Qazaq Banki не будут объединяться Bank RBK и Qazaq Banki не будут объединяться Государство Сегодня, 00:20
    S&P выявило самые слабые места корпоративного управления в банках СНГ S&P выявило самые слабые места корпоративного управления в банках СНГ Государство Сегодня, 00:15
    Apple выпустит гнущийся iPhone Apple выпустит гнущийся iPhone Государство Сегодня, 00:14
    Самый большой в мире радиотелескоп начал делать первые открытия Самый большой в мире радиотелескоп начал делать первые открытия KnowHow 12-10-2017, 08:37
    Компания Intel представила свой новый 17-кубитный квантовый чип Компания Intel представила свой новый 17-кубитный квантовый чип KnowHow 12-10-2017, 08:37
    "Подмена" электрона мюоном позволила ученым более точно измерить размер протона KnowHow 12-10-2017, 08:36
    34% тенговых вкладов приходится на Алматы 34% тенговых вкладов приходится на Алматы Государство 12-10-2017, 00:39
    Alibaba вдвое увеличит расходы на научные разработки Alibaba вдвое увеличит расходы на научные разработки Государство 12-10-2017, 00:32
    E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле Государство 12-10-2017, 00:24
    Airbus Helicopters готовит аппарат для воздушного городского транспорта Airbus Helicopters готовит аппарат для воздушного городского транспорта Государство 12-10-2017, 00:20
    Bank RBK обсуждает меры по укреплению финансового положения Bank RBK обсуждает меры по укреплению финансового положения Государство 12-10-2017, 00:11
    Компания Google приступила к изучению этических проблем, связанных с искусственным интеллектом Компания Google приступила к изучению этических проблем, связанных с искусственным интеллектом KnowHow 11-10-2017, 08:36
    Транзисторы нового типа могут быть использованы для производства высокопроизводительной и высокоэффективной гибкой электроники Транзисторы нового типа могут быть использованы для производства высокопроизводительной и высокоэффективной гибкой электроники KnowHow 11-10-2017, 08:35
    20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017 20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017 KnowHow 10-10-2017, 08:35
    E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций KnowHow 10-10-2017, 08:35
    Суперкомпьютер рассчитал принципиально новый вид конструкции более легкого и более прочного крыла самолета Суперкомпьютер рассчитал принципиально новый вид конструкции более легкого и более прочного крыла самолета KnowHow 10-10-2017, 08:34
    Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Государство 10-10-2017, 00:39
    Асет Исекешев представил своего нового заместителя Асет Исекешев представил своего нового заместителя Государство 10-10-2017, 00:34