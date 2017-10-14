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Bank RBK и Qazaq Banki не будут объединяться

Сегодня, 00:20
Bank RBK и Qazaq Banki не будут объединяться


Bank RBK сообщает, что после проведения консультаций и анализа предполагаемой модели объединения с АО «Qazaq Banki» банками принято решение об отказе от совершения сделки по объединению. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz

«В настоящее время более целесообразным и перспективным является развитие каждого из банков в качестве самостоятельных финансовых институтов», — говорится в сообщении Bank RBK.

В Qazaq Banki также сообщили о прекращении процесса по объединению с Bank RBK. «Решение об отмене слияния обусловлено намерением руководителей структур продолжить развитие в качестве самостоятельных финансовых институтов. Данный шаг продиктован прежде всего интересами клиентов и партнеров Qazaq Banki. После длительных консультаций и переговоров, оценив перспективы дальнейшего развития, принято решение, что в нынешней ситуации целесообразнее и рациональнее будет продолжать предоставлять свои услуги в качестве самостоятельного финансового института», — говорится в сообщении банка.

В Qazaq Banki также отметили, что банк продолжает функционировать как самостоятельный независимый финансовый институт и в полной мере выполнять все обязательства перед своими клиентами. «Также банком полностью соблюдаются требования регулятора по пруденциальным нормативам при всеобъемлющей поддержке со стороны акционеров, которые в 2017 году дважды докапитализировали банк на общую сумму 5,4 млрд тенге», — заметили в фининституте.

Напомним, на днях некоторые СМИ сообщали о том, что Bank RBK ввел ограничение не снятие наличных средств. Позже в банке пояснили, что фининститут «примет все меры, необходимые для укрепления финансового
положения, в том числе в рамках сотрудничества государства и бизнеса».

«Bank RBK принимая во внимание спекуляции на рынке относительно финансовой
устойчивости института сообщает, что банком вырабатывается
комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения банка.
Данный комплекс мер включает повышение капитализации финансового
института, обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование
бизнес-модели и работы с проблемными займами», — говорится в сообщении
банка.

Подчеркивалось, что один из акционеров банка Владимир Ким инициировал переговоры
с другими акционерами, Национальным банком РК и правительством
Казахстана для выработки комплекса мероприятий. «В том числе в рамках
сотрудничества государства и частного бизнеса Владимир Ким обсуждает
условия докапитализации банка», — уточнялось в сообщении банка.

Отметим, в конце мая 2017 года на пресс-конференции тогда еще занимавший пост председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов заявил, что «все процедуры по объединению Bank RBK и Qazaq Banki планируется завершить до конца 2017 года». «Это произойдет или осенью или зимой 2017 года», — заметил банкир.

В мае председатель правления Qazaq Banki Гани Токсанбаев подчеркивал, что в формат объединения будет выглядеть так. «По сути Bank RBK приобретет Qazaq Banki», — сообщил Гани Токсанбаев.

Также Игорь Мажинов уточнял, что переговоры по присоединению начались еще в марте 2017 года. При этом банкир уточнил, что переезд обоих банков в одно здание на площадь Республики в Алматы не предвещал объединение Bank RBK и Qazaq Banki. «Тогда, о присоединении не было и речи», — отметил банкир.

На пресс-конференции Гани Токсанбаев уточнил, что для проведения due diligence Qazaq Banki уже нанята аудиторская компания «большой четверки». «Процедура due diligence была запущена. Ее результаты пока не известны, due diligence может занять один-два месяца», — заметил Гани Токсанбаев.

В Bank RBK сообщили, что в процессе объединения «массового сокращения штата не предполагается». «Мы постараемся не проводить сокращение штата, но будет проведена оптимизация персонала», — отметил Игорь Мажинов.

На пресс-конференции главы Bank RBK и Qazaq banki подписали меморандум о взаимопонимании — документ, который является отправной точной процесса объединения. «Меморандум очерчивает финансовую модель объединения, предполагающую, что укрупненный банк войдет в число пяти крупнейших финансовых институтов страны. Кроме того, документ определяет основные этапы, которые сторонам сделки предстоит пройти на пути к ее завершению, а также роли всех участников этого процесса, реализуемого в сотрудничестве с Нацбанком», — отметили в Bank RBK.

Планировалось, что объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK, как универсальный фининститут, который будет предоставлять финуслуги как МСБ, так и корпоративным клиентам. По словам Игоря Мажинова, предполагалось, что после присоединения новый банк по собственному капиталу намерен занять шестую строчку среди всех БВУ — это около 4,5% от капитализации всех банков, по кредитному портфелю — долю в 77,2% от кредитного портфеля всех банков.

Сценарий поэтапного объединения предполагало, что крупным контролирующем участником новой структуры станет Владимир Ким, который уже подал в Нацбанк документы на получение согласия на приобретение статуса крупного участника банка.

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