Команда Nuon из Голландии становится победителем гонки 2017 World Solar Challenge

Вчера, 10:19Уже девять раз команда Nuon Solar Team из Голландии принимала участие в ежегодной гонке "солнечных" автомобилей World Solar Challenge в классе Challenger Class, участники которой должны пересечь Австралию, используя только солнечную энергию. И на этот раз голландской команде сопутствовал полный успех, их автомобиль Nuna 9 без проблем преодолел всю 3000-километровую дистанцию и финишировал на два часа раньше ближайшего конкурента.Отметим, что на лидирующую позицию автомобиль Nuna 9 вырвался уже в первый день гонок, но в этом день голландская команда лидировала только с разрывом в восемь минут. Переломные моменты в недельной гонке произошли на третий и четвертый день, когда голландцам удалось увеличить разрыв на 56 и 59 минут соответственно. И в результате, автомобиль Nuna 9 пересек финишную черту в Виктория-Сквер, Аделаида, на 1 час и 59 минут раньше автомобиля команды Solar Car Team Мичиганского университета и на два с половиной часа раньше автомобиля бельгийской команды Punch Powertrain Solar Team, которые заняли второе и третье место.В ход гонки World Solar Challenge этого года внесли коррективы дожди, облачность и сильный (до 60 километров в час) ветер. Автомобиль Nuna 9 справился с этими неприятностями, благодаря удачной форме кузова и интеллектуальной системе распределения энергии. Все использованные инновационные решения будут использоваться позже в процессе разработки новых "солнечных" автомобильных технологий, доля которых будет постепенно наращиваться на международном автомобильном рынке.Следует отметить, что в гонке 2017 World Solar Challenge принимала участие еще одна голландская команда, Team Eindhoven из Технологического университета Эйндховена. Автомобиль этой команды выступал в другом классе, Cruiser Class, и продемонстрировал суммарный показатель эффективности в 80 единиц. Это весьма серьезный отрыв от следующего ближайшего конкурента, германской команды Bochum SolarCar Team, показатель эффективности автомобиля которой равен 34.6. Участники гонки в этом классе должны были пересечь финишную черту в пятницу и чуть позже мы ознакомим наших читателей с победителями гонки 2017 World Solar Challenge и в других классах.