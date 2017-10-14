Первый в истории поединок между гигантскими роботами назначен на 17 октября

Вчера, 10:20На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказывали о запланированном поединке между двумя гигантскими роботами, роботом Mk. III Eagle Prime американской команды MegaBots и роботом Kuratas, созданным японской компанией Suidobashi Heavy Industry. И для тех, кто с нетерпением ожидает данного события, имеются хорошие новости: наконец-то стала известна дата проведение поединка, который состоится 17 октября 2017 года в 22:00 по американскому времени (18 октября 2017 года в 02:00 по времени Гринвичского меридиана).Это эпическое событие будет транслироваться в реальном времени через сервис Twitch. А если вы по каким-либо причинам пропустите прямую трансляцию, то вы сможете позже посмотреть запись, опубликованную на сервисах YouTube и Facebook немедленно после завершения поединка.Предстоящее сражение гигантских роботов было "на слуху" в течение последних двух лет, и, согласно первоначальным планам, оно должно было состояться в августе 2017 года. Еще раз напомним, что участниками этого поединка являются 4.9-метровый 12-тонный робот MegaBots Eagle Prime и 4-метровый 6.5-тонный робот Kuratas. Американская команда MegaBots достаточно подробно освещала в средствах массовой информации свою деятельность и возможности создаваемого ею робота. Японская же команда предпочитала "играть втемную" и будем надеяться, что у японцев имеются свои "тузы в рукаве", наличие которых должно сделать предстоящий поединок более интересным, чем ожидается.