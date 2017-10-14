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S&P выявило самые слабые места корпоративного управления в банках СНГ

Сегодня, 00:15
S&P выявило самые слабые места корпоративного управления в банках СНГ


Одним из недостатков менеджмента и корпоративного управления некоторых банков в России и СНГ, оказавшихся в числе причин их неплатежеспособности, является чрезмерное кредитование связанных сторон. Об этом говорится в новом отчете S&P Global Ratings.

«Эти недостатки включают непрозрачную структуру собственности, бизнес-модель, предполагающую акцент на быстрый рост бизнеса с неустойчивым уровнем маржи, частую смену менеджмента и чрезмерное кредитование связанных сторон», — сообщил аналитик S&P Роман Рыбалкин.

Завершение сырьевого суперцикла и значительное снижение темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой, в том числе в России и СНГ, с 2014 года привело к ухудшению характеристик кредитоспособности многих финансовых организаций этих стран, не в последнюю очередь в связи с проблемой принципала-агента, говорится в тексте.

Хищение и присвоение денежных средств руководством стали частой причиной неплатежеспособности банковских организаций — на фоне банкротства связанных сторон и неудачных инвестиций в непрофильные активы, усугубленных замедлением экономического роста.

Риск, связанный с неэффективным корпоративным управлением, не привязан к конкретному региону и присущ не только странам со слабой институциональной системой. В некоторых финансовых организациях развитых стран, в том числе в Европе и США, также наблюдались масштабные проблемы корпоративного управления, зачастую обусловленные неэффективными механизмами вознаграждения сотрудников и недостатками управленческого контроля в крупных финансовых организациях со сложной структурой, поясняет S&P.

В критериях S&P Global Ratings, применяемых для присвоения рейтингов банкам, риск, связанный с недобросовестным поведением менеджмента, не рассматривается как отдельный фактор. Вместе с тем методология в совокупности позволяет специалистам рейтингового агентства учесть этот риск и его возможные последствия.

При оценке качества менеджмента и корпоративного управления банка мы в числе прочего определяем наличие следующих недостатков:


  • непрозрачная структура собственности и слабые механизмы корпоративного управления;
  • бизнес-модель, предусматривающая слишком сильную зависимость от роста бизнеса с неустойчивыми показателями маржи;
  • завышенные показатели капитала в связи с использованием различных бухгалтерских уловок и несвоевременным признанием убытков;
  • значительный объем кредитования связанных сторон.

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