Компания Spike Aerospace впервые поднимает в воздух SX-1.2, прототип сверхзвукового пассажирского авиалайнера

15-10-2017, 10:20Компания Spike Aerospace в субботу прошедшей недели впервые подняла в воздух дозвуковой масштабный вариант своего будущего сверхзвукового пассажирского самолета S-512. Беспилотный экспериментальный самолет SX-1.2 взлетел с полосы частного аэродрома в Новой Англии и под управлением двух пилотов, действовавших при помощи системы дистанционного управления, совершил семь коротких полетов, во время которых проверялись все аэродинамические характеристики летательного аппарата.Во время полета масса датчиков, размещенных во всех критичных точках конструкции опытного самолета, обеспечивала сбор и передачу телеметрической информации, в которую входила информация об особенностях полета, о центре тяжести, о балансе и о нагрузках на элементы конструкции, возникавших во время выполнения определенных маневров."Эти первые испытательные полеты предоставили нам массу невероятно ценной информации, которую мы будем использовать для дальнейшего совершенствования конструкции самолета" - пишут представители компании Spike Aerospace, - "Собранные данные уже позволяют нам начать работы по созданию полномасштабного варианта самолета S-512".Будущий сверхзвуковой самолет S-512 будет способен переносить 22 пассажира на расстояние до 10 тысяч километров. Благодаря уникальной конструкции фюзеляжа и дельтавидному крылу самолет S-512 не производит сильного ударного шума при преодолении звукового барьера, благодаря чему он сможет курсировать по стандартным авиационным маршрутам на скорости в 1.6 Маха (1960 километров в час). Кроме этого, самолет S-512 станет первым в истории самолетом, не имеющим наружных окон, их функцию будут выполнять высококачественные видео-панели, расположенные на потолке и стенах пассажирского салона.В разработке самолета S-512 также принимают участие специалисты компаний Siemens, Quartus, Aernnova, Greenpoint и BRPH. Первый полет самолета S-512 должен быть произведен в 2021 году, а в 2023 на свет должны появиться первые серийные модели этого самолета.В скором времени специалисты компании Spike Aerospace займутся модернизацией конструкции самолета-демонстратора SX-1.2, который в декабре примет участие в расширенной программе летных испытаний. Параллельно с этим ведутся работы по созданию очередного варианта демонстратора SX-1.3."Летные испытания SX-1.2 проводились в реальных условиях, и это обеспечило получение нами большего количества более высококачественных данных, чем могут предоставить испытания в аэродинамической трубе" - рассказывает Вик Качория (Vik Kachoria), президент компании Spike Aerospace, - "А во время будущих испытаний мы проверим не только аэродинамику летательного аппарата, но и целы ряд других его параметров".