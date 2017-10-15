Космический аппарат Odyssey сделал свой первый за 16 лет снимок Фобоса, спутника Марса

15-10-2017, 10:20Исследовательский космический аппарат Odyssey находится на орбите Марса уже в течение 16 лет, производя фотосъемку поверхности, собирая научные данные и выступая в роли релейной станции дальней космической связи. На поверхности Красной Планеты есть еще множество интересных вещей, которые можно изучать при помощи инструментов аппарата Odyssey, но руководство НАСА сделало неожиданный "ход конем", перевернув аппарат вверх ногами и направив его камеры в сторону от Марса. Благодаря такому маневру в объективы камеры Thermal Emission Imaging System (THEMIS) исследовательского аппарата 29 сентября 2017 года попал небольшой спутник планеты, Фобос. И полученные снимки являются первыми снимками Фобоса, сделанными аппаратом Odyssey за все его время пребывания на орбите Марса.Размер Фобоса составляет всего около 22.5 километров, а его снимки были сделаны аппаратом Odyssey с расстояния 5600 километров, что приблизительно соответствует расстоянию от Лондона до Нью-Йорка. Вроде бы в получении новых снимков Фобоса нет ничего необычного, другие космические аппараты ранее уже неоднократно снимали это космическое тело и с более близкой дистанции. Но все дело заключается в том, что снимки аппарата Odyssey являются первыми снимками Фобоса, сделанными в инфракрасном диапазоне.Обычно камера THEMIS аппарата Odyssey направлена на поверхность Марса с высоты 400 километров. Съемка участков поверхности в инфракрасном диапазоне позволяет ученым изучать геологические особенности планеты, искать следы наличия воды и следы существования жизни в далеком прошлом Марса. Поскольку инфракрасная камера THEMIS снимает картину распределения температуры на поверхности, получаемые при ее помощи данные, позволяют ученым определить, насколько быстро нагреваются или теряют тепло отдельные участки поверхности. Это, в свою очередь, дает ученым информации о составе пород на поверхности и о залегании определенных пород под поверхностью планеты.Отметим, что оба спутника Марса, Фобос и Деймос, являются весьма странными космическими телами. Они оба имеют небольшие размеры и некоторые вещи указывают на то, что Фобос и Деймос образовались из материала колец, подобных кольцам Сатурна, которые окружали Марс в прошлом. И через некоторые время спутники Марса под воздействием его гравитации снова превратятся в развалины камней и пыли, которые при удачном стечении обстоятельств снова смогут сформировать полноценные кольца.Можно сказать, что в отношении Фобоса следы процесса разрушения наблюдаются уже достаточно давно и достаточно явно. Этот процесс представляет собой предмет повышенного интереса со стороны ученых-астрономов и планетологов и из-за этого руководство НАСА решилось на проведение столь необычного для орбитальных аппаратов маневра.