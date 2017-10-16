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Банк России отказывается от евро и переходит на золото

Сегодня, 00:20
Банк России отказывается от евро и переходит на золото


Российский центробанк за последние 10 лет серьезно изменил политику управления золотовалютными резервами страны, в первую очередь это касается сокращения доли евро с 40% до 26% и увеличения объема золота с 8 млрд до 73,6 млрд долларов, согласно данным ЦБ, пишет vestifinance.ru.

В I квартале 2017 года доля евро в резервах Банка России упала до рекордно низкой отметки 25,7%, хотя доля долларовой части за последние 10 лет оставалась на одном уровне в 4049%. Всего на конец сентября под управлением ЦБ РФ находилось 424 млрд долларов.


Банк России отказывается от евро и переходит на золото

ЦБ России работает над созданием национальной цифровой валюты

Согласно данным ЦБ РФ вложения в евро за последние кварталы приносило только убытки. За первые три месяца года убытки по евро составили 0,38% при доходе по долларовым активам в 0,54%.

Большая часть закупок золота Банком России пришлась на последние 2 года, но аналитики называют такую стратегию российского ЦБ консервативной, поскольку доля золота в других золотовалютных резервах ЦБ мира оказалась ниже почти в два раза, пишут «Известия».

При этом новый золотой стандарт ЦБ может стать ответом на решения многих ЦБ мира включить печатный станок. Такая политика мировых центробанков за последнее десятилетие привела к тому, что курсы основных резервных валют мира стали непредсказуемыми.

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