Бектай Орманов: Переход на латиницу — жизненная необходимость

Сегодня, 00:33

Свое мнение по переходу на латинскую графику высказал руководитель Южно-Казахстанского представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Орманов Бектай Нртайлы. Он подчеркнул, что язык — это генетический код любого народа и подходить к его графическому реформированию следует весьма взвешенно и осмотрительно.

«Публичные дискуссии, профессиональное обсуждение, встречи лингвистов с населением позволяют учитывать все пожелания и замечания, вырабатывать оптимальный вариант. Представленный недавно проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике — это тоже не истина в последней инстанции, а вариант к размышлению и доработке. Отказ от политизации процесса, системность, прагматизм и поэтапность — ключ к успеху», — отметил он.

Южный Казахстан — как колыбель казахской нации вносит свой посильный, и главное профессиональный вклад в общее дело. Обсуждение, как самого нового алфавита, так и технологического процесса перехода на латиницу состоялось в студенческих аудиториях, педагогических коллективах и, как своеобразное обобщение всех замечаний и пожеланий — на профессиональной площадке совместного обсуждения ученых-филологов и представителей Казахстанского института стратегических исследований, считает Бектай Орманов

«Позитивное осмысление латинизации южноказахстанской молодежью, которая комфортно себя ощущает в англорусском языковом поле, было подкреплено профессиональными аргументами языковедов и ученых-филологов. Общий вывод — латиница казахского алфавита жизненно необходима и прежде всего молодому поколению для успешного и конкурентоспособного интегрирования в мировое информационное пространство и, по большому счету — вхождения Казахстана в 30-у наиболее развитых стран мира», — заключил он.