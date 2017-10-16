Citigroup, Deutsche и HSBC согласились выплатить более $130 млн

Сегодня, 00:31

Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Holings Plc направят в общей сложности порядка 132 млн долларов на урегулирование претензий трейдеров, пострадавших в результате манипуляций банков со ставкой LIBOR. Об этом передает Investing.com.

Согласно судебным документам, банки пошли на соглашение с истцами, но не признали, что допустили какие-либо нарушения.

Классовый иск был подан в 2011 году фьючерсными трейдерами против крупнейших мировых фининститутов.

Еще в июле банки достигли предварительных соглашений с истцами, в рамках которых Deutsche Bank согласился выплатить 80 млн, Citigroup — 33,4 млн, HSBC — 18,5 млн.

Средства будут направлены в специальный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации пострадавшим от манипуляций с LIBOR, сообщает MarketWatch.

В общей сложности крупнейшие банки мира с 2012 года выплатили штрафы на сумму свыше 9 млрд долларов в связи с обвинениями в манипулировании с LIBOR.