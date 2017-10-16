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«Касперский» на фоне обвинений в шпионаже расширит работу с Интерполом

Сегодня, 00:16
«Касперский» на фоне обвинений в шпионаже расширит работу с Интерполом


«Лаборатория Касперского» сообщила о расширении сотрудничества с Интерполом — международной организацией уголовной полиции. Разработчик антивирусов будет предоставлять организации информацию об угрозах в ИТ-сфере для помощи в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее ведущие американские газеты — Wall Street Journal (WSJ), New York Times, Washington Post — выпустили серию статей, в которых со ссылкой на источники утверждается, что российские спецслужбы, используя ПО «Лаборатории», смогли получить секретные данные с домашнего компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности США. Причем о взломе в США узнали от израильских спецслужб, которые проникли в сеть «Касперского».

WSJ, ссылаясь на источники, позднее написала, что программа «Лаборатории» помимо сканирования файлов компьютера на предмет вирусов искала в них фразу «совершенно секретно», которая может быть использована в секретных документах. Это, по оценке газеты, было невозможно делать без ведома самой «Лаборатории».

Компания неоднократно опровергала работу в интересах каких-либо государств. Кражу файлов с компьютера сотрудника АНБ в «Лаборатории Касперского» назвали «ложными обвинениями» без доказательств. «Лаборатория» не имеет отношения к ситуации со сканированием файлов компьютера для шпионажа, описанной WSJ, «и не обладает никакой информацией о ней», говорилось в ее сообщении.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения о шпионаже через «Касперского» абсурдной информацией. «Государство не имеет, не имело никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны», — говорил он.

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