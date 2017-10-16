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Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем

Вчера, 11:29
Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем


Мы уже не один раз упоминали о том, что количество цифровых данных, производимых всем человечеством, увеличивается буквально с каждым днем, объемы локальных и "облачных" хранилищ данных должны расти точно такими же темпами, и со временем эта проблема будет становиться все только острее. На прошедшей неделе представители известной компании Western Digital объявили о создании ими технологии, которая имеет шанс стать своего рода "палочнкой-выручалочкой". В основе этой технологии лежит новая конструкция микроволновой записывающей головки, благодаря чему объемы жестких дисков могут увеличиться до 40 терабайт. И такие микроволновые жесткие диски могут появиться на потребительском рынке уже в 2019 году.

Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем


Несмотря на частые сообщения в средствах массовой информации об очередных теоретических "прорывах" в области хранения данных, в большинстве современных компьютеров данные так и продолжают храниться на вращающихся пластинах жестких дисков. Конечно же, в значительной части компьютеров используются и твердотельные диски, но их высокая стоимость пока еще сдерживает более широкое распространение данной технологии. Новая же технология MAMR (microwave-assisted magnetic recording), разработанная компанией Western Digital, позволит компании использовать уже существующие производственные мощности для изготовления стандартных 3.5-дюймовых жестких дисков повышенной емкости. И это, по идее, должно сделать стоимость таких дисков весьма умеренной.

Представители компании Western Digital сообщают, что им удалось успешно решить самую главную проблему - сократить размер записывающей головки жесткого диска. При этом, в конструкции новой головки совмещен так называемый спин-резонатор (spin torque oscillator) и микроволновый излучатель, который способен создать на поверхности пластины диска высокоэнергетические области, своего рода "энергетическую накачку", которая позволит надежно записать на диск данные при помощи более слабого магнитного поля. Согласно имеющейся информации, технология MAMR позволит легко получить показатель плотности записи информации, равный 4 терабитам на квадратный дюйм.

Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем


Отметим, что идея повышения емкости технологий, которые использовались для хранения данных в течение многих лет, не похожа на что-то захватывающее. Тем не менее, с экономической точки зрения такая идея на сегодняшний день является наилучшим вариантом, а будущее, скорее всего, будет за гибридными системами хранения информации, в состав которых войдут высокоемкие и надежные жесткие диски, быстродействующие твердотельные диски и, вероятно, даже ленточные накопители нового поколения.

"Для того, чтобы обеспечить необходимые темпы роста объемов хранилищ данных, нам требуется комбинация старых, новых и будущих технологий" - рассказывает Грег Шульц (Greg Schulz), аналитик из компании StorageIO, - "Наилучшей комбинацией на сегодняшний день, с моей точки зрения, является технология SSD Intel 3D Xpoint, совмещенная с более медленной и более рентабельной технологией MAMR, которая обеспечит хранение основного объема информации. И только вместе эти две технологии способны дать самый наилучший результат".
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