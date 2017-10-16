S&P подтвердил рейтинги ЕАБР на уровне BBB-/A-3

Сегодня, 00:13

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Евразийского банка развития (ЕАБР) по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3».

Прогноз рейтингов — «стабильный», пишет Интерфакс-Казахстан.

Агентство также подтвердило рейтинг банка по казахстанской национальной шкале на уровне «kzAA».

«Рассчитанный аналитиками S&P коэффициент капитала банка, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), повысился за последние 12 месяцев благодаря тому, что ЕАБР вновь стал прибыльным», — говорится в пресс-релизе агентства.

Коэффициент вырос с 22,4% в июне 2016 года до 27,6% на конец июня 2017 года, сообщает S&P.

«Позитивное влияние этого фактора было нивелировано тем, что банку не удалось достигнуть целевых показателей роста его текущего инвестиционного портфеля, что, с нашей точки зрения, обусловило снижение его значимости как инструмента государственной политики», — отмечают эксперты S&P.

«Стабильный» прогноз рейтингов ЕАБР определяется ожиданиями S&P, что коэффициент RAC для банка будет превышать 23%, а кредитный портфель банка немного вырастет, говорится в пресс-релизе.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются в настоящее время Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.