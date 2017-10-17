Новости / Казахстанские

Кибержума 2017

Вчера, 23:08

Очередная акция стартует уже через 37 дней, поэтому мы редлагаем вниманию читателей обзор популярных поставщиков, которые приготовили наиболее интересные предложения и скидки в эту ночь.

Wildberries Казахстан обещает выставить на продажу более 800 тысяч предметов одежды со скидкой до 90%. Скидки предназначены для женщин и детей на белье и купальники, товары для дома, игрушки – основное направление компании.

Такую же скидку предлагает и KupiVip. "Грандиозная распродажа от интернет-магазина Kupivip в черную пятницу! Скидки до 90% на большой ассортимент товаров, а также специальная цена – 1 499 российских рублей на одежду, обувь, товары для дома и многое-многое другое. Не упустите время выгодных покупок", – гласит объявление.

Не отстает от них и La moda. "Сумасшедшие скидки на товары" – гласит объявление бренда, подчеркивающее его причастность к Black friday. Также в них указано, что те счастливчики, которые приобретут в фирменном магазине компании товары на сумму более чем 20 тысяч тенге, получат промокод на скидку в 4 тысячи тенге. La moda честно предупреждает, что в акции не участвуют товары брендов Mango, Mango Man, Mango Kids, Violeta by Mango, Lacoste, T.Taccardi for Kari, Modis, "ТВОЕ" и oodji.

Мужскую и женскую косметику по уходу за кожей лица и тела, а также средства для волос и парфюмерию за полцены предлагает Yves Rocher.

Размер скидок в чернопятничную ночь не указывает Technodom и Мечта. Все желающие смогут приобрести телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры или кухонную и бытовую технику со скидкой. Акции пройдут в городах, где представлены магазины данных сетей.

Миллионы товаров по самым выгодным ценам и скидки до 70% предлагает Aliexpress.

Курсы английского на 12 месяцев с 30-процентной скидкой – таково предложение от Lingualeo.

В день распродажи сайт Promo-kod.kz порадует вас эксклюзивными промокодами, купонами на скидку в магазинах, участвующих в акции. 

И еще пара важных советов – не теряйте голову и не медлите. В распродаже принимают участие миллионы, поэтому, чтобы приобрести именно то, что нужно, следует постараться.

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