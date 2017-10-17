Ученые НАСА получили новые данные, указывающие на факт существования девятой планеты Солнечной системы

17-10-2017, 08:34Девятая планета (Planet Nine), согласно последнему заявлению ученых НАСА, существует на самом деле и ученые-астрономы твердо намерены найти ее в ближайшем будущем. Полученные учеными НАСА новые доказательства указывают на то, что наша Солнечная системы была бы совсем другой, если бы "невидимой" девятой планеты не существовало бы на самом деле.Гипотетическая девятая планета, по предварительным расчетам, приблизительно в 10 раз массивней Земли. Она находится в темноте космического пространства практически на внешней границе Солнечной системы, в 20 раз дальше от Солнца, нежели Нептун. За последние годы астрономы обнаружили в нашей системе множество аномальных особенностей, которые могут быть объяснены только присутствием девятой планеты, и дело осталось только за малым, для подтверждения этого надо найти точку пространства, где и находится девятая планета в данный момент времени."В нашем распоряжении сейчас имеется пять независимых "линий" доказательств, указывающих на существование девятой планеты, полученных путем астрономических наблюдений" - рассказывает Константин Батыгин, планетолог и астрофизик из Калифорнийского технологического института в Пасадене, - "Если из этого всего удалить предположение о существовании девятой планеты, то мы получим гораздо больше новых проблем, чем полученных решений. Нам придется придумать целых пять новых независимых теорий, которые должны согласоваться друг с другом в той или иной мере".Используя компьютерную модель Солнечной системы с присутствующей в ней девятой планетой, группа Батыгина продемонстрировала, что в системе должно присутствовать достаточно большое количество объектов, плоскость орбиты которых наклонена под определенным углом к плоскости Солнечной системы. И сейчас астрономам уже известно о существовании пяти таких объектов. Помимо этого доказательства, ученые показали, что наличие девятой планеты послужило причиной наклона плоскости вращения всех планет системы к экваториальной плоскости Солнца, разница между которыми составляет шесть градусов.Еще одним проявлением влияния девятой планеты ученые считают то, что все объекты пояса Койпера вращаются в противоположном направлении от всего остального в Солнечной системе. "Никакая другая модель не может объяснить странность траекторий движения этих объектов" - рассказывает Батыгин, - "Эти объекты были "выдернуты" из своей изначальной орбиты именно девятой планетой, а гравитация Нептуна снова направила их внутрь системы".В своих дальнейших исследованиях ученые планируют использовать телескоп Subaru Telescope, расположенный в Обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. При его помощи они надеются найти девятую планету в ближайшем будущем и выяснить то, откуда она взялась на самом деле.