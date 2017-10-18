Аграрии неэффективно осваивают выделенные госсредства

Сегодня, 00:17

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с заместителем премьер-министра — министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым указал на низкую эффективность использования выделяемых средств агропромышленному комплексу страны. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

При этом президент отметил важную роль сельского хозяйства в экономике страны. «Аграрный сектор является драйвером нашей экономики. В него вкладываются большие государственные средства. Они должны давать соответствующую отдачу, которой, к сожалению, пока еще нет», — сказал глава государства.

Отметим, что в ходе встречи были обсуждены промежуточные итоги и дальнейшие планы работ по реализации программы развития агропромышленного комплекса страны.

Диверсификация посевов дала свои результаты

«Несмотря на сложные условия в начале лета, аграрии собрали солидный объем урожая. Есть возможности для обеспечения внутренних потребностей и экспорта нашей продукции. В целом все показатели демонстрируют положительную динамику», — сказал президент Казахстана.

Вместе с тем, президент Казахстана отметил высокие темпы уборки урожая в текущем году. «В этом году намолочено 21,7 миллиона тонн при урожайности 14,2 центнера с гектара. Это больше чем в прошлом году. В соответствии с намеченными планами мы занимались развитием потребительской кооперации, улучшением семенного фонда и повышением продуктивности животноводства», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на необходимость увеличения объемов производительности сельского хозяйства с использованием научного потенциала страны.

В свою очередь Аскар Мырзахметов доложил президенту Казахстана о ходе разработки специальных карт дальнейшего развития 12 приоритетных направлений сельского хозяйства в рамках государственной программы АПК.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.