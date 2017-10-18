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Airbus начнет производить самолеты с Bombardier

Сегодня, 00:20
Airbus начнет производить самолеты с Bombardier


Европейский авиационный холдинг Airbus согласился купить чуть более 50% проекта канадского Bombardier по производству пассажирских самолетов CSeries и начнет их собирать на территории США, что приведет к усилению конкуренции между Airbus и Boeing на мировом рынке пассажирских самолетов, сообщает RNS со ссылкой на Bloomberg.


Airbus начнет производить самолеты с Bombardier

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Дата закрытия сделки не объявлена. Однако сделка может втянуть Airbus в торговый спор между канадским производителем и американской корпорацией Boeing из-за субсидий правительства Канады.

Ранее Boeing подала жалобу на Bombardier из-за того, что та продала 75 самолетов CSeries компании Delta Air Lines по заниженным ценам, что стало возможно благодаря получению субсидий со стороны канадского правительства. В результате администрация президент США Дональда Трампа посчитала, что субсидии являются элементом недобросовестной конкуренции, и ввела 300%-ные ввозные пошлины на продукцию Bombardier.

Как отмечает агентство, сделка позволит избежать уплаты пошлин, поскольку Airbus намерена собирать самолеты на своем заводе в штате Алабама в США, где под эти цели будет создана новая линия сборки.

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