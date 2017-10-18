Компания Nvidia представляет новый мини-суперкомпьютер для автомобилей-роботов 5-го уровня автономии

Вчера, 08:34На днях представители компании Nvidia объявили о создании нового миниатюрного "суперкомпьютера", обладающего вычислительной мощностью, достаточной для обеспечения полностью автоматического (5 уровень автономии) передвижения автомобилей-роботов. На плате, размер которой сопоставим с размером автомобильного номерного знака, мини-суперкомпьютера Drive PX Pegasus расположено четыре специализированных процессора, имеющие поддержку функций искусственного интеллекта. Эти процессоры обеспечивают системе производительность в 320 триллионов операций в секунду, что приблизительно в 10 раз больше производительности предыдущего варианта, Drive PX 2. И такой производительности системы вполне достаточно для обеспечения отслеживания всего, что происходит на дороге вокруг автомобиля-робота.Напомним нашим читателям, что уровню автономии 0 соответствует движение автомобиля полностью под управлением человека водителя, по мере увеличения уровня доля участия человека в процессе вождения уменьшается, а доля автоматической системы - увеличивается. И при 5-м уровне автономии автомобиль в состоянии передвигаться полностью самостоятельно в любых ситуациях, а руль, педали и прочие элементы управления становятся абсолютно не нужны. Именно 5-й уровень автономии должны иметь роботы-такси, которые смогут самостоятельно прибыть к точке вызова и отвезти вас туда, куда вам нужно.Компания Honda планирует в 2025 году начать выпуск автомобилей 4-го уровня автономии, а автомобили Tesla должны получить такую автономность уже через несколько лет. 4-й уровень означает, что автомобиль может делать все самостоятельно за исключением очень редких ситуаций в тяжелых условиях окружающей среды.В настоящее время обеспечение 5-го уровня автономии требует большого расхода дефицитной энергии из аккумуляторных батарей автомобиля. А система управления 5-го уровня представляет собой информационный центр в миниатюре, состоящий из нескольких связанных друг с другом компьютеров, достаточно большой вычислительной мощности. Весь этот мини-информационный центр в ближайшем времени можно будет заменить одной платой Drive PX Pegasus, при этом, количество потребляемой системой энергии снизится до вполне приемлемого уровня."Сердцем" системы Drive PX Pegasus являются две системы-на-чипе следующего поколения Nvidia Xavier, снабженные двумя дискретными графическими процессорами, более мощными, чем графические процессоры современных игровых видеокарт, на которые ложится вся тяжесть задач по обработке потоков видеоданных. Помимо этого, основу программного обеспечения системы Drive PX Pegasus составляют принципы машинного глубинного обучения и самообучения, используемые для оценки окружающей обстановки и выработки решения за доли секунды времени.Представители компании Nvidia сообщают, что в настоящее время уже 25 компаний занимаются интеграцией системы на базе Drive PX Pegasus в их автомобили и другие транспортные средства. А более широкому кругу потребителей эта система станет доступна во второй половине 2018 года.