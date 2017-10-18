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Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за Alitalia

Сегодня, 00:12
Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за Alitalia


Немецкий авиаконцерн Lufthansa намерен предложить 500 млн евро за некоторые подразделения обанкротившейся авиакомпании Alitalia. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на информированные источники. По данным издания, план Lufthansa, в числе прочего, предусматривает сокращение до 6 тыс/ рабочих мест и отмену ближних и средних рейсов, пишет DW.

Представитель Alitalia отказался подтвердить или опровергнуть данное сообщение, сославшись на то, что любые комментарии невозможны до истечения срока конкурса вечером 16 октября.


Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за Alitalia

Lufthansa покупает большую часть Air Berlin

Глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) после объявления о приобретении большей части обанкротившейся авиакомпании Air Berlin на минувшей неделе выразил заинтересованность и в «реорганизации» Alitalia. В то же время он подчеркнул, что его концерн не заинтересован в итальянской авиакомпании в ее нынешнем состоянии, поскольку как целое предприятие она не подлежит санации.

Некогда государственная компания Alitalia уже многие годы находится в состоянии кризиса, в мае 2017 года она объявила о банкротстве. Правительство в Риме пытается не допустить расчленения предприятия, на котором занято более 11 тыс. человек.

Для дальнейшего обеспечения полетов Alitalia правительство 13 октября продлило срок действия краткосрочного кредита для этой авиакомпании с ноября 2017 по сентябрь 2018 года. На конец апреля 2018 года перенесен и срок окончательного завершения процедуры продажи Alitalia.

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