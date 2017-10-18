SYNERGY GLOBAL FORUM — главный бизнес-форум года!

Сегодня, 00:36

Бизнес-событие мирового масштаба, которое поможет посмотреть на стратегию и тактику развития бизнеса под другим углом и получить огромный объем уникального опыта и знаний от всемирно известных личностей мира. 9000 участников в Алматы за продуктивных 2 дня получат максимальную программу от лучших мировых спикеров.

Для вас на сцене Almaty Arena 12 декабря выступят лучшие спикеры планеты: боксер и предприниматель Майк Тайсон, знаменитый мотивационный оратор Ник Вуйчич, шведский экономист Кьелл Нордстрем, эксперт по продажам Аллан Пиз, главный специалист по лидерству Радислав Гандапас, журналист Леонид Парфенов и многие другие.

Ключевая аудитория форума — предприниматели и топ-менеджеры, представители казахстанского бизнес-сообщества.

Сегодня конкуренция на рынке становится все более жесткой, проблема удержания своей доли потребителей на рынке все более актуальна. Сейчас недостаточно просто устанавливать низкую цену и эффективно оказывать услуги или предлагать качественный продукт. Одним из эффективных методов повышения конкурентоспособности компании, фирмы или коммерческого проекта является бизнес-тренинг. Для профессионального роста Вашей команды просто необходимо посетить наш бизнес-форум!

12 декабря Вы узнаете: Как получить мощный толчок к изменениям в жизни? Как сделать сложные решения простыми? Как ощутить невероятный заряд энергии? Как навсегда избавиться от страхов и скромности? Вы вспомните, о чем мечтали, сможете выйти из рамок. Найдете себя, получите больше свободы и радости в жизни. Именно для этого создан SYNERGY GLOBAL FORUM. Уникальная площадка для каждого, кто хочет развиваться и быть лучше! Стань частью самого крупного бизнес форума в Казахстане

Подробная информация о Synergy Global Forum в Алматы доступна на сайте synergyglobal.kz.