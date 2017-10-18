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Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов

Сегодня, 00:33
Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов


Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж рассказал, что инвестиции в биткоин помогли сайту получить доходность в 50 тысяч процентов. Этими успехами он поделился в своем микроблоге в Twitter.

Ассанж выразил благодарность американским законодателям, а также регулируемым платежным системам, которые вынудили команду сайта вкладываться в криптовалюты и тем самым заработать, сообщает lenta.ru.


Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов

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«Огромная благодарность сенаторам Маккейну и Либерману за то, что заставили Visa, Paypal, AmEx, Moneybookers и других ввести против нас банковскую блокаду в 2010 году. Мы инвестировали в биткоин и заработали 50 тыс. процентов», — написал он.

Санкции против Wikileaks со стороны банков и платежных систем приняты под давлением американских конгрессменов и Госдепа 7 декабря 2010 года. По оценкам самого сайта, эти действия привели в 2011-м к падению выручки организации на 95 процентов. В 2013 году MasterCard сняла блокаду.

В апреле 2013 года Верховный суд Исландии подтвердил судебное решение, обязавшее платежную систему Valitor — исландского оператора Visa и MasterCard — осуществлять переводы на счета Wikileaks.

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