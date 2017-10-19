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Астрономы обнаружили кольца у одной из самых странных карликовых планет Солнечной системы

19-10-2017, 08:33
Астрономы обнаружили кольца у одной из самых странных карликовых планет Солнечной системы


В Солнечной системе, где-то за орбитой Нептуна, находится одна из самых странных карликовых планет, Хаумея (Haumea). Эта ледяная глыба имеет размеры 1960 на 1518 и на 996 километров, а ее гладкая эллиптическая форма обусловлена высокой скоростью вращения, один оборот вокруг своей оси эта карликовая планета совершает чуть менее, чем за четыре часа. У Хаумеи, четвертой по размерам карликовой планеты Солнечной системы, имеются два постоянных спутника, а недавно астрономы обнаружили у этой планеты кольцо. Крошечное кольцо вокруг крошечной планеты.

Недавние наблюдения за Хаумеей проводились учеными-астрономами из нескольких обсерваторий, расположенных в Европе. 21 января 2017 года карликовая планета проходила точно между Землей и далекой звездой URAT1 533?182543, а повышенный интерес к Хаумее со стороны астрономов объясняется тем, что им известно достаточно мало об этом необычном космическом объекте. "В отличие от других карликовых планет, размеры, форма, плотность и альбедо Хаумеи еще не были измерены с высокой точностью" - пишут астрономы.

В момент прохождения Хаумеи на фоне далекой звезды ученые зарегистрировали весьма необычные изменения яркости света звезды, которые могут быть объяснены только наличием у карликовой планеты полупрозрачного кольца, шириной 70 километров и радиусом 2287 километров. "Это весьма интригующее открытие" - рассказывает Константин Батыгин, ученый-планетолог из Калифорнийского технологического института, - "Тем не менее, открытие очень хорошо согласуется с теорией, описывающей особенности формирования Хаумеи. Быстрое вращение этой карликовой планеты объясняется воздействием на нее миллиарды лет назад каких-то мощных сил, от столкновения с другим телом, к примеру. Это воздействие создало два спутника Хаумеи, Хииака и Намака, и облако, состоящее из пыли и щебня, из которого впоследствии могло сформироваться кольцо".

Ученым-астрономам предстоит проделать еще немало работы, прежде чем Хаумея раскроет перед ними все свои тайны и загадки. И скорее всего, Хаумею уже можно смело отнести к ряду объектов Солнечной системы, которые становятся все более интересными, странными и необычными по мере того, как астрономы продвигаются вперед с их изучением.
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