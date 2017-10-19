Начала работу первая электростанция с "отрицательным балансом" выбросов CO2 в атмосферу

19-10-2017, 08:34К сожалению, для того, чтобы остановить процесс глобального потепления недостаточно одного сокращения выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу, для этого уже необходимо изъять некоторое количество этого газа из атмосферы планеты. Один из первых шагов в этом направлении сделали компании Climeworks и Reykjavik Energy, совместными усилиями они ввели в строй первую в своем роде электростанцию, имеющую "отрицательный баланс" по выбросам углекислого газа. Геотермальная станция Хедлисхейди, Исландия, получила специальные модули, разработанные компанией Climeworks, которые при помощи тепла недр Земли захватывают углекислый газ из атмосферы. Этот углекислый газ закачивается под землю, где со временем он превращается в безопасные для экологии карбонаты.Для формирования залежей углерода, карбонатов или углеводородов захваченный из атмосферы углекислый газ должен находиться под землей в течение многих миллионов, если не миллиардов лет. К счастью для нас, подходящие для этого полости в базальтовой толще коры Земли встречаются достаточно часто и над каждой такой полостью можно расположить электростанции разного типа с "отрицательным балансом". Это, в свою очередь, позволит создать сеть станций, поглощающих углекислый газ, которая равномерно охватит практически весь земной шар.Экспериментальные модули, установленные на станции Хедлисхейди, являются пока лишь экспериментом. Тех 50 метрических тонн углекислого газа, которые удаляют из атмосферы эти модули в год, никак не смогут выправить ситуацию, сложившуюся после множества десятилетий злоупотребления сжиганием ископаемых видов топлива. Помимо этого, еще присутствует проблема снижения стоимости удаления углекислого газа, компания Climeworks планирует в самом ближайшем времени улучшить эффективность своей системы до уровня 100 долларов затрат на захват одной тонны углекислого газа.Для того, чтобы получить заметный результат, потребуются затраты на уровне не менее сотен миллиардов долларов в год. Такие средства могут выделить на дело сохранения климата нашей планеты только считанные страны со всего мира, правительства которых должны в полной мере осознавать данную проблему.Тем не менее, технологии захвата и поглощения углекислого газа становятся дешевле с каждым годом, еще в 2011 году стоимость удаления одной тонны CO2 из атмосферы составляла несколько сотен долларов. И это позволяет надеяться на то, что в недалеком будущем такие страны, как Китай, правительство которого уже сейчас старается "обуздать" катастрофическую экологическую обстановку в стране, направят часть своих усилий и финансов на дело очистки атмосферы планеты от углекислого газа.