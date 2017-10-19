Первый в истории поединок гигантских роботов после трех раундов завершился победой американской команды MegaBots

19-10-2017, 08:34Наконец-то, после практически вечности ожидания, состоялась первая в истории битва гигантских роботов, робот MegaBots Eagle Prime против Suidobashi Kuratas, Америка против Японии. Конечно, все происходившее на арене было не столь динамичным и зрелищным, как битвы роботов из фантастических фильмов "Трансформеры", "Тихоокеанский рубеж" и "Железный кулак". Тем не менее, в первом сражении присутствовало несколько интересных моментов и о его ходе мы расскажем немного ниже.Трансляция сражения велась в режиме реального времени через сервис Twitch. Конечно же, дело не обошлось без "массированной" рекламы спонсоров, благодаря которым стало возможным проведение поединка. Среди спонсоров мероприятия можно было заметить немало известных компаний, таких, как Autodesk и даже НАСА.В первом раунде сражения против робота Kuratas выступал американский робот предыдущего поколения MkII Iron Glory, который меньше и менее мощен, чем главный "аргумент" американской команды - робот Eagle Prime. Сразу же после начала первого раунда более быстрый и легкий робот Kuratas сократил дистанцию и одним могучим ударом своего железного "кулака", сила которого составляет пол-тонны, свалил робота Iron Glory. В итоге первый раунд сражения закончился нокаутом спустя 10 секунд после начала, а роботу Iron Glory так и не удалось ни разу выстрелить из своего "игрушечного" пейнтбольного орудия.После падения с большой высоты, команда MegaBots, кажется, прилично встряхнулась и решила прекратить всякие шутки. На второй раунд битвы был уже выставлен большой робот Eagle Prime, который сразу же после начала начал "поливать" робота Kuratas огнем пейнтбольных шариков. Робот Kuratas непонятно зачем выпустил беспилотник, но раунд закончился практически вничью, оба робота сцепились и застряли в таком положении, несмотря на то, что робот Eagle Prime пытался использовать свои пейнтбольные пушки как дубинку и нанес несколько серьезных ударов, сминая элементы защиты робота Kuratas.Во время перерыва члены команд немного подлатали своих роботов и сменили оружие. Робот Eagle Prime вместо бесполезных пушек получил огромную цепную пилу, используемую для распила каменных глыб. Когда роботы начали сближение после начала третьего раунда, робот Eagle Prime зацепил пилой несколько стоек осветительной системы, что привело к падению этих стоек и коротким замыканиям, сопровождавшимся красочными фонтанами искр. Пилоту робота Eagle Prime даже удалось подхватить одну из стоек, которую он намеревался использовать позже в качестве дубины для нанесения ударов по роботу Kuratas.Однако, обломок стойки выпал из захвата американского робота до того, как им удалось сблизиться. Но после того, как роботы сблизились, пилот Eagle Prime задействовал цепную пилу, которая начала кромсать защиту Kuratas-а, словно бумагу. А мощный двигатель робота Eagle Prime позволил ему сдвинуть с места японского робота, разваливая при этом леса и осветительное оборудование, и зажать в невыгодной для него позиции.После непродолжительного времени цепная пила робота Eagle Prime задела какие-то жизненно важные узлы робота Kuratas и он перестал функционировать. А поединок закончился полной победой американской команды MegaBots.В интервью, данном после победы, представители команды MegaBots признали, что они до последнего момента не хотели использовать самый эффективный вид вооружения своего робота - цепную пилу. Эта пила могла нанести вред здоровью или даже послужить причиной смерти пилота японского робота, но согласитесь, без этой пилы последний раунд поединка не был бы таким зрелищным.И в заключение следует отметить, что все, что вы видите на видеоролике, является постановкой, выполненной на очень высоком уровне. А на самом деле роботы движутся достаточно медленно, они неуклюжи и использовали сначала совершенно неэффективное оружие - пейнтбольшые пушки. Да и короткий перерыв между вторым и третьим раундом длился на самом деле двое суток, ведь за несколько минут невозможно не то, что устранить повреждения, но и даже сменить оружие робота.Тем не менее, можно сказать, что первый "блин" сражения роботов, хоть не получился на славу, но и вышел далеко не комом. Сейчас в мире уже имеется несколько команд, готовых бросить вызов американской команде MegaBots, и хочется надеяться, что это все приведет к возникновению нового вида достаточно своеобразного спорта.