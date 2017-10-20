Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

Сегодня, 00:27

В Астане состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева и премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с приветственным словом, Бакытжан Сагинтаев упомянул слова главы государства. «Поздравляю Вас с успешно проведенными выборами президента страны. Как неоднократно отмечал президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, отношения двух братских государств должны быть образцовыми во всех отношениях и стать примером эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», — сказал он.



Кыргызстан пожаловался на Казахстан в ВТО и ЕЭК



Премьер РК также отметил плодотворные экономические отношения двух стран. «На протяжении многих лет Казахстан является одним из приоритетных инвесторов в экономику Кыргызстана — более 800 млн долларов было инвестировано в экономику Кыргызстана. На сегодня в Казахстане также действует около 700 кыргызских компаний с совместным капиталом, товарооборот растет, по итогам 7 месяцев мы наблюдаем рост взаимной торговли на 28%, это хороший показатель нашего конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, а также того, что мы на верном пути», — подчеркнул глава правительства Казахстана.

В свою очередь, Сапар Исаков выразил глубокую признательность и поздравил казахстанского премьер-министра с прошедшим днем рождения (13 октября).

«Огромное спасибо за то, что вы нас принимаете. Мы многочисленным составом приехали к вам. Я хотел бы, пользуясь моментом, поздравить наши страны с 25-летним юбилеем наших двусторонних отношений. Я хотел бы также поздравить вас с вашим прошедшим днем рождения, Бакытжан Абдирович, и пожелать вам всего наилучшего. У вас очень тяжелая работа и непростая ноша. Я, как премьер-Министр Кыргызстана, настроен на конструктивную работу», — сказал Исаков. В мероприятии также приняли участие члены официальной делегации из Кыргызстана и члены Кабмина РК. Стороны обсудили перспективы развития экономического взаимодействия и всестороннее укрепление дипломатических отношений двух стран.