Новости / Государство

Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

Сегодня, 00:27
Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана


В Астане состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева и премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выступая с приветственным словом, Бакытжан Сагинтаев упомянул слова главы государства. «Поздравляю Вас с успешно проведенными выборами президента страны. Как неоднократно отмечал президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, отношения двух братских государств должны быть образцовыми во всех отношениях и стать примером эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», — сказал он.


Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

Кыргызстан пожаловался на Казахстан в ВТО и ЕЭК


Премьер РК также отметил плодотворные экономические отношения двух стран. «На протяжении многих лет Казахстан является одним из приоритетных инвесторов в экономику Кыргызстана — более 800 млн долларов было инвестировано в экономику Кыргызстана. На сегодня в Казахстане также действует около 700 кыргызских компаний с совместным капиталом, товарооборот растет, по итогам 7 месяцев мы наблюдаем рост взаимной торговли на 28%, это хороший показатель нашего конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, а также того, что мы на верном пути», — подчеркнул глава правительства Казахстана.
В свою очередь, Сапар Исаков выразил глубокую признательность и поздравил казахстанского премьер-министра с прошедшим днем рождения (13 октября).
«Огромное спасибо за то, что вы нас принимаете. Мы многочисленным составом приехали к вам. Я хотел бы, пользуясь моментом, поздравить наши страны с 25-летним юбилеем наших двусторонних отношений. Я хотел бы также поздравить вас с вашим прошедшим днем рождения, Бакытжан Абдирович, и пожелать вам всего наилучшего. У вас очень тяжелая работа и непростая ноша. Я, как премьер-Министр Кыргызстана, настроен на конструктивную работу», — сказал Исаков. В мероприятии также приняли участие члены официальной делегации из Кыргызстана и члены Кабмина РК. Стороны обсудили перспективы развития экономического взаимодействия и всестороннее укрепление дипломатических отношений двух стран.

  • Просмотров: 41
Похожие материалы
  • Бакытжан Сагинтаев и Дмитрий Медведев обсудили вопросы сотрудничества Бакытжан Сагинтаев и Дмитрий Медведев обсудили вопросы сотрудничества
  • Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром РК Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром РК
  • Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Дэвидом Кэмероном Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Дэвидом Кэмероном
  • Бакытжан Сагинтаев и Игорь Шувалов обсудили вопросы сотрудничества Бакытжан Сагинтаев и Игорь Шувалов обсудили вопросы сотрудничества
  • Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    • Отзывы читателей
    Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Государство Сегодня, 00:38
    Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Государство Сегодня, 00:34
    В Актау построят 35-этажный жилой комплекс В Актау построят 35-этажный жилой комплекс Государство Сегодня, 00:30
    Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Государство Сегодня, 00:27
    ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций Государство Сегодня, 00:20
    Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401 Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401 KnowHow 18-10-2017, 08:35
    Компания Nvidia представляет новый мини-суперкомпьютер для автомобилей-роботов 5-го уровня автономии Компания Nvidia представляет новый мини-суперкомпьютер для автомобилей-роботов 5-го уровня автономии KnowHow 18-10-2017, 08:34
    SYNERGY GLOBAL FORUM — главный бизнес-форум года! SYNERGY GLOBAL FORUM — главный бизнес-форум года! Государство 18-10-2017, 00:36
    Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов Государство 18-10-2017, 00:33
    Airbus начнет производить самолеты с Bombardier Airbus начнет производить самолеты с Bombardier Государство 18-10-2017, 00:20
    Аграрии неэффективно осваивают выделенные госсредства Аграрии неэффективно осваивают выделенные госсредства Государство 18-10-2017, 00:17
    Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за Alitalia Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за Alitalia Государство 18-10-2017, 00:12
    Кибержума 2017 Кибержума 2017 Казахстанские 17-10-2017, 23:08
    Ученые НАСА получили новые данные, указывающие на факт существования девятой планеты Солнечной системы Ученые НАСА получили новые данные, указывающие на факт существования девятой планеты Солнечной системы KnowHow 17-10-2017, 08:34
    Детонация гелия на поверхности белого карлика - причина повторных взрывов сверхновых Детонация гелия на поверхности белого карлика - причина повторных взрывов сверхновых KnowHow 17-10-2017, 08:34
    Новая самообучаемая система компании Google учится создавать другие самообучаемые системы Новая самообучаемая система компании Google учится создавать другие самообучаемые системы KnowHow 16-10-2017, 11:29
    Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем KnowHow 16-10-2017, 11:29
    Исследователи создали первый в своем роде безмагнитный циркуляционный чип, работающий в диапазоне миллиметровых волн Исследователи создали первый в своем роде безмагнитный циркуляционный чип, работающий в диапазоне миллиметровых волн KnowHow 16-10-2017, 11:28
    Бектай Орманов: Переход на латиницу — жизненная необходимость Бектай Орманов: Переход на латиницу — жизненная необходимость Государство 16-10-2017, 00:33
    Citigroup, Deutsche и HSBC согласились выплатить более $130 млн Citigroup, Deutsche и HSBC согласились выплатить более $130 млн Государство 16-10-2017, 00:31